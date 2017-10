Anlässlich seines 60. Geburtstages vor wenigen Tagen haben wir es erst wieder gehört: Oberbürgermeister Kurt Seggewiß war früher ein begeisterter und begeisternder Tennisspieler. Doch die sportlichen Ambitionen sind während seiner Amtszeit in den vergangenen zehn Jahren auf der Strecke geblieben. Das soll sich nun wieder ändern. Ein erstes Ausrufezeichen setzte der OB mit seiner Teilnahme beim Nofi-Lauf im Mai vergangenen Jahres. 2018 will Seggewiß dann beim Sportabzeichentag mitmachen, wie der Vorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes, Ernst Werner, im Sportbeirat bekanntgab. Stadtratskollege Matthias Loew hat's in diesem Jahr vorgemacht.

Mit Seggewiß als Vorbild will Werner den Sportabzeichentag zu einem Großereignis machen. Von der Verwaltung im Rathaus sollen möglichst viele teilnehmen. Auch größere Firmen sollen angeschrieben und die Beschäftigten zur Teilnahme aufgerufen werden.