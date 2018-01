Der Sportkegelclub Germania ehrte im "Theaterstüberl" der Max-Reger-Halle die Clubmeister 2017. Die Meisterschaft war auf den Bahnen in der Max-Reger-Halle mit zehn Starts ausgetragen worden und zwar nach dem alten Hunderter- Spielmodus.

Neue Clubmeisterin ist Heidi Riedl mit 437,3 Holz vor Gisela Hegebart (395,0) und Waltraud Dietl (380,7). Bei den Herren behauptete sich wieder Wolfang Dietl mit 441,5 Zählern vor Albert Riedl (431,5) und Erich Kummer (413,9). Die Mannschaftsbesten in der Saison 2016/17 stellte Familie Riedl: Heidi mit einen Schnitt von 515,4 Keilen und Albert (511,4). Im Jahresrückblick wurde die Leistung der Frauenmannschaft gewürdigt, die in der Kreisklasse Weiden Süd den Meistertitel errang. Bei den Bezirksmeisterschaften erspielte Gisela Hegebart bei den Senioren B den dritten Rang in Regensburg.In der laufenden Saison belegt die gemischte Mannschaft den ersten Platz. Für lange Mitgliedschaft gab es Urkunden für Daniela Santiago (20 Jahre), Gisela Schießl (25) und Heidi Schön, die seit 30 Jahren dem Sportkegelclub "Germania" angehört.