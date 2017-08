Heute schon geblinkt? Immer mehr Autofahrer biegen einfach ohne Signal ab. Dazu hat der Sprecher der Fahrlehrer, Günther Weiß, eine eindeutige Meinung: "Das ist mindestens Verkehrsbehinderung."

Es ist nur ein klitzekleiner Handgriff. Doch immer öfter verzichten Autofahrer darauf. Woran liegt es wohl, dass sie einfach abbiegen, ohne den Blinker zu setzen? Ein Interview mit Günther Weiß (65), den langjährigen Kreisvorsitzenden des Fahrlehrerverbandes.Günther Weiß: Doch, sehr intensiv sogar.Freilich. Das kann verkehrsbehindernd sein - oder sogar gefährlich. Stellen Sie sich eine Kreuzung mit abbiegender Vorfahrtstraße vor, die nach rechts verläuft. Wenn ihnen da einer entgegenkommt, der nicht blinkt, nehmen Sie natürlich an, dass er geradeaus weiterfährt. Wenn er dann nach links abbiegt, ist schnell der Unfall perfekt.Weil in solchen Fällen andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen. Ich sage meinen Fahrschülern immer: Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo der andere hinwill, dann bleibt mal besser stehen.Teils Bequemlichkeit, teils, weil die Leute zu spät wissen, wo sie hinwollen. Manche sind abgelenkt, vielleicht durch ein Handy, und biegen deshalb einfach ab.Nein, sondern mindestens eine Verkehrsbehinderung. Wenn Sie zum Beispiel aus einer Nebenstraße rauswollen und ein Auto auf der Vorfahrtsstraße unterwegs ist. Und dann biegt es eine Straße vorher ab, ohne zu blinken. Hätte der Fahrer frühzeitig den Blinker gesetzt, hätten Sie nicht warten müssen.Nicht dass ich wüsste. Es sei denn, es würde deshalb ein Unfall passieren. Dann muss man aber auch erstmal beweisen, dass Nichtblinken die Ursache war.Ja, wenn deshalb gefährliche Situationen entstehen könnten oder es mehrmals vorkommt. Beim ersten Mal drückt der Prüfer sicherlich ein Auge zu.Wenn es ein Kreisverkehr mit der neuen Beschilderung "Kreisverkehr" (Zeichen 215) in Verbindung mit "Vorfahrt achten" ist: Beim Reinfahren nicht blinken, beim Rausfahren blinken.