Im Jahr sieben nach der Fusion weiß Philipp Kaufmann, wo der Schuh drückt. Etwas eifersüchtig blickt der stellvertretende Vorsitzende der SpVgg SV Weiden deshalb hinüber zur Eishockey-Konkurrenz an die Raiffeisenstraße.

Treue Vereinsmitglieder Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Egid Schmidt geehrt. 55 Jahre dabei sind Erich Würth und Gerhard Meier, 50 Jahre Gerhard Stadler, Josef Zellner, Susanne Böhm und Erna Schneider, 45 Jahre Erich Dippl, Walter Winkler, Karl Bösl und Gerhard Arnold, 40 Jahre Karl-Heinz Luber, Michael Kurz, Harald Hummel und Alois Hofstetter, 35 Jahre Helmut Schneider, Stefan Rank, Hans Pausch, Erhard Bartl, Helmut Hofmeister, Knut Malecek und Wilhelm Wagner. Für 30 Jahre wurden Alfons Heidingsfelder, Oliver Ehring, Albert Stowasser, Andreas Vorsatz, Horst Forster, Benno Übelmesser, Thomas Bartl, Karl Schmid, Thomas Siller und Georg Stahl geehrt. Für 25 Jahre Klaus Hartung. Für 20 Jahre Marco Haas, Ernst Schwägerl, Lorenz Röger, Wolfgang Schulz, Helmut Kappl und Günther Krämer. (uz)

Hätte man denselben Zuschauerschnitt wie die "Blue Devils" dort, liefe am Wasserwerk einiges leichter. "Aber wir haben halt nur 140 Zahlende. Da holst du nichts." Derzeit stehe die erste Mannschaft auf Platz 13 der Bayernligatabelle.Angestrengt werde der Klassenerhalt. Zu wenige Sponsoren, zu hohe Kosten, zu wenig Vereinsleben. Kaufmann will wie sein Vorsitzender Kurt Haas mehr aus dem Verein herausholen. "Wir müssen uns weiterentwickeln, müssen aus dem Jammertal raus." Aber dazu brauche es die nötigen Finanzspritzen, erklärten beide am Dienstagabend bei der Jahresmitgliederversammlung im Jugendraum der Mehrzweckhalle. "Wir wollen Begeisterung aufbauen und Zuschauer ans Wasserwerk locken.""Die SpVgg braucht Visionen." Das finanzielle Gerüst - "das Grundrauschen", wie Haas es formulierte - belaufe sich auf derzeit 400 000 Euro. Aber damit finanziere der Verein nur seinen laufenden Betrieb. Nicht mehr. Allein die erste Mannschaft koste 147 000 Euro. "Wir leben an 360 Tagen im Jahr von der Hand in den Mund." Deshalb habe man das Motto "Drei-5-Zehn" zum Ziel erklärt. Spätestens 2027 wolle man an der Spitze der Bayernliga stehen. Haas denkt auch laut über einen Aufstieg in die Regionalliga nach.Aber mit laufenden Einnahmen funktioniere das nicht. Der Verein verfüge zwar über Werbepartner und einen Förderverein, rief aber jetzt darüber hinaus den "Club SpVgg SV Weiden 2021" ins Leben. 2021 stehe für das Jahr, in dem Stufe eins des sportlichen Ziels gezündet werde: Mit eigenen Spielern in die Spitzengruppe der Bayernliga stoßen, internationale Jugendturniere austragen und zwei Top-Plätzen sowie einen mit Kunstrasen sein eigen nennen.Der Club sei ein "Gönnerpool", der von Michael Kurz geleitet werde, unterstrich Haas. Gesucht würden Fans und Firmen, die sich mit dem Verein identifizierten und für wenigstens 2500 Euro pro Jahr ("nach oben gibt es keine Grenzen") Mitglied würden. Man denke an einen Sponsorenpool aus 80 bis 100 Unternehmen.Nur so könnten Schlüsselspieler eingekauft und der Traum von der Bayernligaspitze oder vom Aufstieg in die Regionalliga auch umgesetzt und die Fans bei der Stange gehalten werden. "Man muss den Leuten Visionen liefern."Wie Kaufmann versicherte, sei der Spielbetrieb, auch bei den beiden Damenteams, im Jugend- und Seniorenbereich, recht erfolgreich. Finanziell habe man sich seit der Insolvenz erholt. 230 Kinder trainierten im Leistungszentrum. "Wir müssen die Eltern stärker integrieren, unsere eigenen Spieler halten und zurückholen." In zehn Jahren hoffe man auf eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 500 pro Spiel.Auch das eigene Logo habe man geändert. Im Blickpunkt stehe die Wasserwerk-Schmiede. Haas: "Wir haben uns als Symbol einen Krieger überlegt. Der soll zeigen, dass es am Wasserwerk zur Sache geht, dass hier keiner ungerupft raus kommt."Weil Hans Sperrer, Stefanie Sperrer, Michael Bihler und Günther Zwick aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden sind, wurde der mit Egid Schmidt, Dagmar Nachtigall, Michael Kurz, Thoma Jungbeck und Stefan Grünauer ergänzt. Daniel Wolfrath wurde in den Vorstand gewählt. Schatzmeister Peter Romeis, der sein Amt aus beruflichen Gründen abgab, wurde durch Schriftführer Reiner Nachtigall ersetzt.