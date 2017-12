Der Leitspruch lautet: "Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar." Es ist die Aufforderung der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren an ihre kleinen Leser. Nach diesem Motto unterstützt der Antoniushort Kinder und Jugendliche und feiert seinen 100. Geburtstag.

100 Jahre Hort-Geschichte Hort-Leiterin Gaby Ertl berichtete von der Geschichte des Horts: Die Not des Kriegs schaffte 1915 den bedarf nach einem Kinderhort. Der katholische Frauenbund schuf eine Übergangslösung in einer leerstehenden Lehrerwohnung. Am 21. November 1917 wurde dann der Antoniushort gegründet und Schulschwestern dafür berufen. Das 25-jährige Jubiläum feierte der Hort 1942. Damals wurde er auch als Lager genutzt, Mädchen zogen in den blauen Saal, Jungs durften in die Baracke im Hortgarten des Jugendvereins St. Agnes. Dann zogen Jungs aus dem Ruhrgebiet ein, zum Kriegsende kam der Volkssturm. Der Luftdruck der Explosion am Bahnhof zertrümmerte 150 Fensterscheiben. Dann ruhte der Betrieb. Erst Mitte Mai 1945 kamen die Kinder wieder in den Hort. Die Erneuerung der Fenster begann erst 1957. 1991 wurde der neue Hort an jetziger Stelle eingeweiht. (kzr)

Als Antoniushort wurde der Hort St. Anton bereits anno 1917 gegründet. Seit vielen Jahrzehnten begleitet er die Schulkinder in ihrer persönlichen Entwicklung und bei der Erfüllung ihrer schulischen Aufgaben.Die Kinder eröffneten den Adventsnachmittag und den Tag der offenen Tür mit einem Hip-Hop-Tanz. Hort-Leiterin Gaby Ertl hatte mit Christoph Orndorff einen Trainer engagiert, der auch heuer wieder an fünf Tagen mit den Kindern die Schrittfolgen einstudierte.Als kirchliche Einrichtung ist der Kinderhort geprägt von christlichen Werten. Der Glaube wirkt laut Ertl auf die gesamte pädagogische Erziehungsarbeit: "Das Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Familien und an hohen pädagogischen Standards, die den fachlichen Erkenntnissen Rechnung tragen", sagte Ertl. "Das Betreuungsangebot reicht von Schulkindern im Alter von 6 bis 14 Jahren." Die Hort-Leitung hat ein neues Konzept ausgearbeitet, das Organisation und Profil der Einrichtung deutlich macht. Auch die pädagogische Orientierung mit Haltung und Bild vom Kind sind darin festgelegt, insbesondere die Ziele für die Weiterentwicklung der Kompetenzen der Kinder und ihre methodische Umsetzung. Die Kooperationen mit den Eltern, anderer Einrichtungen und die Qualitätssicherung fanden ebenso Eingang wie der Kinderschutz. Bürgermeister Jens Meyer überraschte, dass es in Weiden einen Hort gibt, der schon 100 Jahre alt ist. Pfarrer Markus Schmid dankte für die geleistete Arbeit: "Ihr könnt das Vertrauen voll in uns setzen."