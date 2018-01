Helfer beim Roten Kreuz zu sein, ist eine Berufung: ob als Helfer in der Feldküche, bei Blutspende-Terminen oder als Sanitäter. Drei Weidener, die ein Vierteljahrhundert ehrenamtlich im Einsatz sind, bekommen nun das Staatsehrenzeichen am Bande.

Wir brauchen Sie! BRK-Ehrenvorsitzender Fred Lehner

Staatsminister Joachim Herrmann zeichnete die verdienten Rotkreuzhelfer mit dem Ehrenzeichen für 25-jährige ehrenamtliche Arbeit aus. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß überreichte die Orden und Urkunden am Dienstag im Neuen Rathaus. Den Glückwünschen schlossen sich BRK-Ehrenvorsitzender Fred Lehner, Direktor Franz Rath und der neue Kreisgeschäftsführer Sandro Galitzdörfer an, der auch stellvertretender BRK-Kreisbereitschaftsleiter ist.Betty Birner hatte sich kurz nach ihrem Eintritt ins BRK zur Rettungsdiensthelferin und später zur Rettungssanitäterin qualifiziert. Seit 20 Jahren ist sie stellvertretende Leiterin der BRK-Bereitschaft. Besondere Verdienste erwarb sich die langjährige Betriebssanitäterin mit der Organisation von Blutspendeterminen bei der Firma Witt. Vor zwölf Jahren bildete sich Betty Birner zur Fachkraft für psychosoziale Notfallversorgung fort und ist seitdem fester Bestandteil des Kriseninterventionsdienstes des Rotkreuz-Kreisverbands.Elisabeth Götz wirkte nach ihrem Eintritt am 1. Oktober 1992 im Sanitäts- und Betreuungsdienst. Neben Mithilfe bei Blutspendeterminen war sie bei Einsätzen der Verpflegungsgruppe in der Feldküche tätig.Andreas Stahl war als Zivildienstleistender zum Roten Kreuz gekommen. Schon da qualifizierte er sich zum Rettungsdiensthelfer und später, nach seinem Eintritt als Ehrenamtlicher, zum Rettungssanitäter. Obwohl Stahl als Diakon der evangelischen Kirche und Beauftragter für die Notfallseelsorge im Bereich Nürnberg arbeitet, leistet er noch immer Rettungs- und Sanitätsdienst in Weiden. Er nimmt sowohl in seiner neuen fränkischen Heimat als auch in Weiden regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil."Wir brauchen Sie!", appellierte BRK-Ehrenvorsitzender Fred Lehner an die Geehrten, sich weiter im Roten Kreuz zu engagieren. Die Gesellschaft könne ohne die Ehrenamtlichen nicht funktionieren, stellte der langjährige stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende fest.Oberbürgermeister Seggewiß, der seit Mai 2017 Fred Lehners Nachfolger als stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender ist, forderte die Geehrten auf, treu zu bleiben. Das Ehrenamt sei "der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält". Galitzdörfer erinnerte an frühere gemeinsame Einsätze und hoffte auf weitere gute Zusammenarbeit.