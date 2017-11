Was sie eint? Sie sind alle Ehemalige. Und sie sind der Kameradschaft der ehemaligen Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen (ERH) Weiden treu. Das will gefeiert werden.

Als stellvertretender Vorsitzender begrüßte Mario Rössler im Betreuungsheim der Ostmark-Kaserne unter anderem den ERH-Landesvorsitzenden Bernhard Hauber aus Hilpoltstein. Auch er ehrte die treuen Mitglieder.So erhielt Stabsfeldwebel a. D. Helmut Baier aus Ullersricht eine Glastrophäe, Ehrennadeln für das Revers und eine Urkunde des Deutschen Bundeswehrverbandes (DBwV) für seine 60-jährige Mitgliedschaft. Für 50 Jahre Treue bekamen die Ehrennadel mit Urkunde Oberstabsfeldwebel a. D. Hermann Friedl aus Luhe sowie Stabsfeldwebel a. D. Dieter Kusche aus Altenstadt/WN überreicht. Und was treibt die aktive Truppe um? Auch das war Thema. Demnach bereite hier die Umsetzung der Soldatenarbeitszeitverordnung mit 41 Wochenstunden Probleme, berichtete Bernhard Hauber. "Besonders bei Einsatzverbänden und Ausbildungseinheiten schlagen viele Stunden mit Freizeitausgleich auf", so Hauber weiter. Für Anfang 2019 sei der komplette Umzug des Deutschen Bundeswehrverbands von Bonn nach Berlin in ein 22 Millionen Euro teueres Neubaugebäude geplant. Die neuen Reservistenausweise seien bei den Feldwebeln der Reserve oder beim Landeskommando zu beantragen. Sie berechtigen mit Personalausweis zum Eintritt in die Kasernen. Das ursprünglich verlangte polizeiliche Führungszeugnis für den Ausweis sei vom Tisch.Mit dem unterschreiten der Sollzahl von 185 000 Soldaten um aktuell 19 000 Mann würden Verlängerungen der Dienstzeit häufig angenommen. Hauber lobte zudem das Absenken der Beihilfebearbeitung auf etwa zehn Arbeitstage. Der Verband möchte mit elektronischen Anträgen die Bearbeitung erleichtern und die Papierflut eindämmen.Mario Rössler lud abschließend zur Monatsversammlung am 16. Januar zum Thema aktuelle Verbandspolitik und zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 20. Februar jeweils um 19 Uhr ins Betreuungsheim der Ostmark-Kaserne ein.