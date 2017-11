Darauf hat Weidens einwohnerstärkster Stadtteil - der Rehbühl mit 6500 Einwohnern - schon lange gewartet. Es ist künftig möglich, die Peuerl- und Mooslohstraße an drei weiteren Stellen gefahrlos zu überqueren.

Zwei sind schon fast fertig. Kurz vor dem Abschluss ist die Querungshilfe in der Mooslohstraße auf Höhe des Gladiolenwegs. Künftig können Fußgänger über eine Mittelinsel (2,5 Meter breit) die Fahrbahn in zwei Etappen überschreiten. Diese neue Verkehrssituation soll zugleich als Raser-Bremse wirken, weil sich an dieser Stelle die Fahrbahnen verengen. Behindertengerecht ist der Überweg auch noch.550 Meter weiter in Richtung Stadtmitte ist eine weitere Querungshilfe für die Mooslohstraße geplant: auf Höhe des Radiologischen Nuklearmedizinischen Zentrums Oberpfalz-Nord. Nebenan entsteht gerade die Wohnanlage "Am Rehmühlbach".Wiederum 500 Meter weiter haben Arbeiter diese Woche eine Fußgängerampel aufgestellt, die den Rehbühl mit Rewe-Markt, Metzger und Bäcker in der Peuerlstraße verbindet. Es handelt sich um eine Bedarfsampel. Sie war besonders vehement gefordert worden, nachdem mit der Diska in der Fichtestraße der letzte Nahversorger geschlossen hatte und zur "Weidener Tafel" umfunktioniert worden war. (Angemerkt)