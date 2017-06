Schlaglöcher, Buckelpisten, "verdrückte" Bordsteine, Pflaster als Berg- und Talbahn. Oft sind es aber auch die Wurzeln naher Bäume, die den Asphalt durchbrechen und dauerhaft schädigen. Eine immerwiederkehrende Aufgabe ist das Reparieren, der sich die Stadt Weiden auch stellt.

Bei Investitionen ins Straßennetz noch Luft nach oben Ein gut ausgebautes, leistungsfähiges und verkehrssicheres Straßennetz ist für eine Kommune Grundvoraussetzung für wettbewerbsfähige Standortbedingungen von Industrie und Handel. Die Bausubstanz der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege stelle ein hohes Anlagevermögen dar, unterstreicht Tiefbauamtsleiter Hubert Grillmeier. Vor diesem Hintergrund sowie angesichts immer weiter zunehmender Verkehrsbelastungen und des Alters der Verkehrswege gewinne die Erhaltung des bestehenden Straßennetzes an Bedeutung.



Deutlich mehr würde gebraucht. Aber immerhin eine knappe Million Euro steht heuer zur Verfügung, um die Verkehrswege in Schuss zu halten. Hierbei werden Risse verschlossen, um das schädliche Eindringen von Wasser (Frostschäden) in den Asphaltoberbau zu verhindern. Schadstellen wie Ausbrüche, Setzungen,Verdrückungen und Abplatzungen im Asphalt bzw. Pflaster werden ausgebessert, Bordsteine und Entwässerungsrinnen repariert und teilweise ganze Straßenzüge mit einer neuen Deckschicht versehen.



Die Ausführung der Einzelvorhaben werden federführend durch Projektleiter Thomas Biersack geplant, Ausschreibungen erfolgten bzw. laufen. "Wir bedanken uns bereits jetzt bei allen Verkehrsteilnehmern für das Verständnis bei den einzelnen Verkehrsbehinderungen, die wir natürlich versuchen, so kurz und gering wie möglich zu halten", betont der Leiter des Tiefbauamtes.

Auf vielen Straßen, Plätzen, Geh- und Radwegen ist die kundige Hand eines "Straßenbauers", Asphaltierers und eines Pflasterers gefordert. Das Tiefbauamt lässt in diesem Jahr die Experten an die Ausbesserungsarbeiten gehen. Allerdings mit Einschränkungen - und die setzt wie immer der Haushalt.Für das Tiefbauamt stellten die Stadträte 800 000 Euro im Straßeninstandsetzungsprogramm 2017 sowie weitere 190 000 Euro für den Straßenunterhalt bereit. Sie segneten im Bau- und Planungsausschuss die Liste der Maßnahmen ab, die in diesem Jahr durchgeführt wird - als Eigenleistung der Baukolonnen des Bauhofes oder als Auftragsarbeit von externen Baufirmen.Diese Aufteilung, so unterstreicht Tiefbauamtsleiter Hubert Grillmeier, habe sich inzwischen bewährt. Die Wirtschaftlichkeit werde für jede Variante laufend geprüft. Dabei verweist er die Ergebnisse des vergangenen Jahres. Die Herstellungskosten durch die Baukolonnen liegen zwischen 9 und 11 Euro je Quadratmeter Deckschicht, je nach Anzahl und Art von Einbauten in der Straße. Damit habe sich gezeigt, dass der Bauhof sowohl wirtschaftlich als auch fachlich mit der freien Wirtschaft vergleichbar sei. "Die Vorgehensweise der gemischten Vergabe hat sich bewährt und wird 2017 fortgeführt."Für 2017 sei jedoch mit einem höheren Quadratmeterpreis zu rechen, da die Asphaltpreise stark gestiegen sind. Neue Zusatzkosten entstehen durch die vorgeschriebenen Material- und Bodenuntersuchungen sowie deren Entsorgung. "Welche Auswirkungen diese neuen Kosten auf die Anzahl der möglichen Maßnahmen haben, müssen wir erst abwarten." Grillmeier merkt aber auch an, dass zum "fachgerechten und stetigen Erhalt" der Straßen und Wege Mittel in "siebenstelliger Höhe" erforderlich wären, die seit Jahren nicht in vollem Umfang zur Verfügung stünden.Bei einer ganzen Reihe von Instandsetzungen sei die enge Absprache mit den Stadtwerken nötig. Sie schließt mit ihren Rückstellungen die Arbeiten an den Kabel- und Kanalschächten ab, für die Asphaltdecken geöffnet werden mussten. Wenn irgendwie möglich, werde eine "Gesamtinstandsetzung" von Fahrbahnen angestrebt, wie zum Beispiel im Zuge der Dr.-Martin-Luther-Straße. "Das verbessert den Straßengebrauchszustand und ist zugleich gesamtwirtschaftlich sinnvoll."Die verhältnismäßig kleinen Bauarbeiten verteilen sich über das ganze Stadtgebiet, beginnend Am Forst (Gewerbegebiet) bis zur Zeiläckerstraße in Neunkirchen. Die größte Einzelmaßnahme findet sich mit 65 000 Euro in Weiden-Ost: Im Hopfenweg sollen zwischen Bröger- und Stormstraße die schadhafte Rinne und die Asphaltschicht der Fahrbahn erneuert werden. Damit setzen sich die bereits im Vorjahr begonnenen Arbeiten fort. Ferner stehen auf der Liste Abschnitte der Asylstraße, Beethoven-/Haydn-, Domprediger-Dr.-Maier-, Fichte- und Dr.-von-Fromm-Straße, Hauptstraße (Rothenstadt), Hermann-Fuld-, Moosloh- und Prößlstraße (Rehbühl- bis zur Mooslohstraße), Verteilerkreisel am Polizeigebäude, Sonnenstraße (zwischen Erhard- und Moltkestraße) sowie die Gemeindeverbindungsstraße Trauschendorf und Bechtsrieth.Gehweginstandsetzungen sind in der Dr.-Kilian-Straße, Hauptstraße in Rothenstadt, Georg-Stöckel-Straße, Hohenstaufenstraße, Maistraße, Merklmooslohe, Mooslohstraße, Mühlweg, Pressather Straße, Schweiger und Vohenstraußer Straße, in der Straße Zur Waldrast am Ende beim Sportplatz sowie am Radweg entlang des Flutkanals vorgesehen.