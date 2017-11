Nicht nur das Leben in Weiden wird teurer, sondern auch das Sterben. Ab dem Jahreswechsel sollen die Friedhofs- und die Müllgebühren teilweise drastisch steigen. Die neue Satzung gilt bis einschließlich 2021.

In der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am Dienstag, 7. November, geht es um mehr als trockene Zahlenputzerei. Denn mit Ablauf des Jahres endet die vierjährige Gebührenperiode bei der Abfallbeseitigung. Für 2016 bestätigen die Prüfer zwar eine Überdeckung von knapp 720 000 Euro. Laut Vorlagebericht schätzt das zuständige Tiefbauamt jedoch, dass der Betrag bis Ende 2017 auf 150 000 Euro abgeschmolzen und allein dem Biomüll zuzurechnen sein werde.Um Kostendeckung zu erreichen, sollen die Gebühren zum Jahreswechsel steigen: grundsätzlich um 1,44 Euro (bisher 1,23) pro Liter der gewählten Restmülltonne. Für die Biotonne wird ein Aufschlag von 26,62 Prozent (bisher 24 Prozent) fällig. Im Einzelnen würde das nach unseren Berechnungen bedeuten:60-Liter-Tonne: Künftig zahlen Bürger pro Jahr 86 Euro (bisher: 73). Falls sie ihren Biomüll nicht selbst kompostieren, kommt die Biotonne für 23 Euro (18) hinzu. Macht insgesamt 109 Euro (91).80-Liter-Tonne: Eigenkompostierer müssen der Stadt 115 Euro (98) überweisen. Wer die Biotonne braucht, ist mit insgesamt 136 Euro (121) dabei.120-Liter-Tonne: Die Gebühr beträgt jetzt 173 Euro (147), inklusive Biotonne sind es 219 Euro (182).Teurer wird zudem der "Herausstellservice". Dafür, dass die Arbeiter die Tonnen vom Grundstück holen und sie wieder dort abstellen, verlangt die Stadt ab dem Jahreswechsel zusätzlich 36,90 Euro pro Jahr. Bisher waren es "nur" 23,50 Euro - eine Steigerung um satte 57 Prozent. "Im Angebot" hat Weiden zudem Sondergrößen bei Abfallbehältern, bei denen sich die Gebühren entsprechend stark erhöhen: von 970 auf 1109 Euro (770 Liter) beziehungsweise von 1376 auf 1584 Euro (1100 Liter). Die Gebühren für die Biotonnen kämen gegebenenfalls noch hinzu.Zum 1. Januar muss das Bauverwaltungsamt ferner die Gebühren für die Nutzung von Stadt- und Waldfriedhof für vier Jahre neu kalkulieren. Hier schlägt laut Tischvorlage insbesondere ein Defizit ("Unterdeckung") bei den Beerdigungen zu Buche. 2016 betrug es etwa 204 000 Euro, bis 31. Dezember 2017 soll es auf 220 000 Euro angewachsen sein. Dies ist der Grund, weshalb die Beerdigungsgebühren steigen.Die neuen Beerdigungsgebühren betragen für einfache Grabtiefe 664 Euro (bisher 509), doppelte Tiefe 885 Euro (679), Kinderbeerdigung 199 Euro (152) und Urnenbeisetzung 142 Euro (108).Auch die Grabnutzungsgebühren sollen sich erhöhen: für ein Grab erster Ordnung von 915 auf 1041 Euro, zweiter Ordnung von 654 auf 780 Euro, dritter Ordnung von 435 auf 519 Euro, für eine Gruft erster Ordnung von 2226 auf 2607 Euro, zweiter Ordnung 1308 auf 1563 Euro, dritter Ordnung von 654 auf 780 Euro, für ein Kindergrab von 116 auf 138 Euro, für ein Urnengrab von 393 auf 468 Euro. Es gibt einen zweiten Gebührenvorschlag, der etwas geringere Beträge vorsieht. Die Verfasser favorisieren jedoch den ersten.Ein Sonderfall ist der Friedhof Rothenstadt, für dessen Nutzung im Vergleich zu Stadt- und Waldfriedhof traditionell geringere Gebühren anfallen. 2016 hätten die Kosten nur zu einem Viertel gedeckt werden können, heißt es. Das Bauverwaltungsamt will die Gebühren für die Grabnutzung jetzt um 30 Prozent anheben.

Von Ralph Gammanick

So ein Müll. Das, was der Weidener so überhaupt nicht brauchen kann, wird auch noch immer teurer. Beispiel 120-Liter-Restmülltonne: Die Leerung kostet künftig pro Jahr 173 Euro statt bisher 147. Mit Biotonne sind's gar 219 Euro - 37 Euro mehr als bisher. Die Kluft zwischen Stadt und Land scheint zumindest in diesem Bereich zu wachsen. Landkreisbürger zahlen für die 120-Liter- nebst ihrer brandneuen Biotonne 120 Euro. Also knapp einen Hunderter weniger.Seriös ist eine solche Rechnung allerdings nicht. Unberücksichtigt lässt sie zum Beispiel das unterschiedliche Gesamtangebot in der Abfallwirtschaft. Dazu zählt das Netz an Containerplätzen und Wertstoffhöfen. Die Wege in der Stadt sind meist viel kürzer. Und nicht zuletzt wird auch der Landkreis zum Jahreswechsel seine Gebühren neu kalkulieren müssen. Sinken werden sie wohl eher nicht.Sowohl Städtern als auch Landkreisbürgern bleibt am Ende ein Trost: An ihren Gebühren will niemand etwas verdienen. Sie dürfen nur dazu bestimmt sein, die Kosten zu decken. Wer wirklich sparen will, vermeidet Müll - und ordert eine kleinere Tonne.ralph.gammanick@oberpfalzmedien.de

Es war eine denkbar ungewöhnliche Erscheinung: Mit einem weißen Stuhl im Schlepptau zogen zwei dunkel gekleidete Personen am frühen Freitagmorgen durch die Straße Hinterm Rehbühl. "Anders als mit ,purem Unsinn' kann man die Aktion auch nicht beschreiben", befindet die Polizei: Am Straßenrand, aber einmal auch in der Fahrbahnmitte hoben sie insgesamt vier Gullydeckel aus und ließen sie neben den Öffnungen liegen. "Warum sie das taten, ist derzeit völlig unklar", schreiben die Gesetzeshüter. Zu einem Unfall kam es nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0961/401-320 entgegen.

