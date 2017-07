Der Wittgarten-Durchstich holt eine ganze Reihe von Grundstücken vom "Hinterhof" ganz nach vorne, ins Blickfeld von Radfahrern und Fußgängern. Doch wie sollen, wie können diese Flächen auf der neuen Schauseite sinnvoll genutzt werden. Die Stadt beschränkt sich nicht nur auf die Betrachtung der unmittelbar angrenzenden Grundstücke, sondern spannt das Untersuchungsgebiet für den städtebaulichen und landesplanerischen Wettbewerb vom Josef-Witt-Platz bis hinaus zum Jugendzentrum.

Nachdem der Bauausschuss bereits am 13. Juli zugestimmt hatte, den zunächst reinen Ideen- in einen Realisierungswettbewerb umzuwandeln und mit einem Auftragsversprechen auszustatten, stimmte in dieser Woche auch der Stadtrat zu - übrigens gegen zwei Stimmen der Bürgerliste. Eine davon war von Stefan Rank, der im Bau- und Planungsausschuss keine größeren Einwände angemeldet hatte.Den "deutlich billigeren" Ideenwettbewerb hatte der Stadtrat schon im Oktober 2016 beschlossen. Mit der "Ausweitung" koste der Wettbewerb sicherlich um die 200 000 Euro mutmaßte Rank, dem auch die Anzahl der 13 Preisrichter und 12 Sachpreisrichter zu groß erschien. Die beiden großen Fraktionen von SPD und CSU stellen auf Vorschlag von OB Kurt Seggewiß jeweils zwei Sachpreisrichter, die Bürgerliste einen. Die Grünen werden durch einen ständigen stellvertretenden Sachpreisrichter repräsentiert. Bisher sei mit Kosten von rund 71 500 Euro an Preisgeldern gerechnet worden. "Es kann doch nicht sein, das wir in den Gremien diskutieren und beschließen und dann lesen wir ein Jahr später von Sachen, die die Stadtplanung von sich aus gemacht hat", echauffierte sich Rank. "Diese aufgeblasenen Kosten, die auf uns zukommen, haben wir nicht beschlossen." Rank hält nun sogar Wettbewerbs-Ausgaben von 300 000 Euro für möglich.Wie von den Stadträten vorgesehen, hatte die Stadt das Büro HWP Holl Wieden Partnerschaft, Architekten und Stadtplaner, aus Würzburg mit der Durchführung des Wettbewerb beauftragt. Mittel aus dem Städtebauförderprogramm sind beantragt, die Regierung hat einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt. Mit dem Auftragsversprechen ist allerdings nur die Erstellung eines Rahmenplans für das gesamte Gebiet, nicht aber für konkrete Baumaßnahmen verbunden. Aber dieses Versprechen mache die Teilnahme am Wettbewerb attraktiver.Rank fürchtete dennoch eine starke Kostensteigerung. "Woher nehmen wir das Geld, um die Vorschläge zu realisieren?" Dabei sei der wesentlich größere Teil der Grundstücke in privater Hand. Wolfgang Pausch (CSU) und Hildegard Ziegler (SPD) warben für den Realisierungswettbewerb. Es gelte etwa, am Durchstich neue Platz-Situationen zu entwickeln, sagte Pausch. Es gehe um einen vertiefenden Rahmenplan für die Entwicklung der Stadt in diesen Bereich, aber auch darum, fertige Schubladenprojekte zu haben, wenn es mal wieder Fördergelder gibt.Mit einer überraschenden Forderung wartete Gisela Helgath auf. Sie erinnerte zunächst daran, dass der Realisierungswettbewerb im April einstimmig beschlossen wurde, ohne dass die finanzielle Dimension aufgezeigt wurde. Weiden habe aber auch "ein tolles, teures" Verkehrskonzept mit einer signifikanten Ausweitung der Fuß- und Radwege. "Warum beschließen wir es nicht endlich und setzen es um?"Vor die Verwaltung stellte sich Architekt und CSU-Stadtrat Karl-Heinz Beer, der als Fachpreisrichter als gesetzt gilt. Die Stadtplanung habe den Auftrag des Stadtrats professionell abgearbeitet. Es gehe hier schließlich um eine Planung weit über die nächsten zehn Jahre hinaus. Es gehe um Fördergelder, "die wir werben wollen". Die Stadt könne den Verkehrsgutachter ins Preisgericht berufen, ging Beer auf die Grünen ein. "Ich würde mich freuen, wenn wir einen geschlossenen Auftritt für die Zukunft der Stadt hinbekommen." Seggewiß bedauerte, dass um den Wettbewerb plötzlich diskutiert werde. "Wir waren uns einig. Ich wundere mich über das kurze Gedächtnis."