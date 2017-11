Über einen lauen Landregen hätten sich die Landwirte gefreut. Doch am Abend des 18. August 2017 ging ein Starkregen über Muglhof nieder. Gerade im bergigen Weiden-Land mit verheerenden Folgen, die sich nicht wiederholen dürfen. Dafür will die Stadt Weiden sorgen.

Muglhof. Aus einem erst am Vortag umgeackerten, vier Hektar großem Rapsfeld hoch über dem Ortsteil schwemmen am frühen Abend die Fluten den losen Humus ab. Die Wassermassen schießen den Hang hinunter in die Garagen und Keller der tiefer liegenden Häuser der Familien Fleischmann und Lederer. Schlamm und Pflanzenreste verstopfen schnell die neue Kanalisation.Alles schon mal dagewesen: Auch am 14. September 2014 hatten die Muglhofer mit demselben Malheur zu kämpfen. Die damals danach von der Stadt ergriffenen Maßnahmen wie Mulden und Auffangzonen konnten allerdings im August 2017 nicht verhindern, dass ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstand. In der Stadt fiel kein Tropfen, aber 75 Liter pro Quadratmeter habe es an jenem Abend in Muglhof geregnet, berichtet Stadtrat Alois Lukas bei der Ortsbegehung, zu der Stadtrat Hans Forster neben zwei Dutzend Muglhofern auch Baudezernent Oliver Seidel, Tiefbauamtsleiter Hubert Grillmeier und Marc Badhorn, verantwortlich für den Straßenunterhalt in der Stadt, begrüßt. Lukas stellt klar, dass die Landwirte keine Schuld treffe. Sie wollten nur ihre Felder bestellen. Mit der Flurbereinigung verschwanden ehedem die stabilisierenden Reine zwischen den Äckern und die großen Flächen entstanden. Es sei eben ein unglücklicher Zufall gewesen, dass der starke Regen niederging, als das "Feld offen da lag".Nicht erst auf Antrag des CSU-Ortsverbandes sei die Stadtverwaltung tätig geworden, betont Tiefbauamtsleiter Hubert Grillmeier. Er bestätigt Lukas und betont ebenfalls, es gehe darum, "den Humus im Feld zu halten und das Wasser vor Muglhof wegzubringen". Es seien keine Fehler gemacht worden, aber Maßnahmen zur Regenrückhaltung nötig. Dafür böten sich unter anderem "bewirtschaftbare Rückstauzonen" am Hang vor der Ortschaft an."Vor einer Woche sind wir bei Regen droben gestanden und haben wieder gebangt", erzählt Stadtrat Lukas. Die Angst vor dem nächsten Mal will Bau- und Planungsdezernent Oliver Seidel den Muglhofern, aber auch allen anderen von Sturzfluten bedrohen Ortsteilen wie etwa Halmesricht nehmen. Das Land Bayern reagiere nämlich auf die offenbar zunehmenden "Starkregenereignisse", die zu lokal massiven Überschwemmungen führten: Die Stadt Weiden sei dabei, die Voraussetzungen zu schaffen, um in dieses Förderprogramm zu kommen.Die Fachämter des Landes sind damit befasst, ein "Hochwasser-Raster" über das Stadtgebiet zu legen. "Wir müssen in dieser orientierenden Untersuchung die Schwerpunkte rausfiltern und die notwendigen Maßnahmen definieren, um dann schnell anpacken zu können." Vertreter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten waren bereits Mitte Oktober auf den Muglhofer Flächen.