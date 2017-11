Stadtarchivarin Petra Vorsatz und Steinmetzmeister Georg Raithel setzen sich seit Jahren für die Erhaltung kunsthistorisch bedeutender Grabsteine ein. Mit einem Antrag möchte die SPD-Stadtratsfraktion dies nun unterstützen.

Eine Geschichte von vielen "Viele Friedhofsbesucher sind sich der kunsthistorischen Bedeutung von alten Grabsteinen gar nicht bewusst", bemerkt Petra Vorsatz. Sie möchte das ändern. Denn es gäbe eine Menge sehenswerter Grabsteine auf dem Stadtfriedhof. Auf Georg Raithels Liste stehen 260 Gräber mit erhaltenswerten Grabmalen: Besonderes Material oder herausragende Handwerkskunst machen sie zu kunsthistorischen Objekten. Zu diesen Gräbern gehört zum Beispiel das Familiengrab Aichinger: Ganz am Rande des Friedhofs steht es, genau neben dem Eingang beim Parkplatz.



Die Geschichte dazu: Johann Mathias Aichinger war Zinngießer und ab 1847 Bürgermeister von Weiden. Mit ihm im Grab liegen seine Söhne Johann und Georg und seine Tochter Barbara sowie deren Kinder. Zu besonderer Berühmtheit brachten es beide Söhne: Georg, Dampfziegeleibesitzer, ließ 1900 eine prächtige Villa bauen: Noch heute kann man sie Hinterm Zwinge bewundern, die "Aichinger-Villa". Sein Bruder Johann besaß das spätere "Bürgerbräu". "Über die Familie Aichinger gibt es im Stadtarchiv eine ausführliche Chronik", berichtet die Stadtarchivarin. Im Jahr 1764 siedelte sich die Familie von Weißgerber Adam Zacharias Aichinger in Weiden an. "Auch das Kaufhaus Aichinger ist vielen Weidenern heute noch ein Begriff", sagt Vorsatz.



So ein Grabmal kann viele Geschichten erzählen. Und nicht nur das: Das Aichinger-Grab ist das letzte Kettengrab am Weidener Friedhof. Die Ketten seien eine Modeerscheinung aus vergangenen Tagen, erklärt Vorsatz. Und gerade deshalb besonders erhaltenswert. Drei Meter misst das Grab aus blaugrauem Flossenbürger Granit. "In den letzten Jahren muss es beschädigt worden sein." Vorne rechts fehle ein Stein. (olr)

"Bei vielen, zu vielen Grabauflösungen mussten wir schon zusehen", bedauert Stadtarchivarin Vorsatz. Wenn es keine Angehörigen mehr gebe, die sich um die Gräber kümmerten, sei eine Auflösung allerdings die letzte Möglichkeit. Um dies künftig zu verhindern, schaltet sich die SPD ein: "Einerseits sind wir für die Erhaltung von kunsthistorisch wertvollen Grabmalen, oder Ruhestätten von wichtigen Persönlichkeiten", erklärt Gabriele Laurich. Sie sitzt für die SPD im Stadtrat. "Andererseits könnte man so die Lückenbildung vermeiden, die man am Stadtfriedhof beobachten kann", informiert Laurich weiter.Erstmals sammelten Vorsatz sowie Raithel 2011 zusammen Daten und Fakten rund um den Friedhof. Damals für den Tag des offenen Denkmals, wo sie eine Führung zum Thema "Weidens schönste Grabdenkmäler erzählen ihre Geschichten" organisierten. Zu dieser Zeit entstand auch die Idee der Patenschaften: Gibt es keinen Angehörigen mehr, der sich um das Grab kümmert, würde ein Pate berufen. Niemand zeigte jedoch ernsthaftes Interesse an einer solchen Patenschaft. "Über eine Zusammenarbeit mit engagierten Bürgern würde ich mich noch immer freuen", sagt Vorsatz. Wer Pate werden möchte, könne sich bei ihr melden. Sie will Interessierten entgegenkommen: "Vielleicht könnte man auf die Friedhofsgebühr verzichten, so dass der Pate nur die anfallenden Kosten übernimmt." Zum Beispiel wenn der Grabstein schief steht und gerade gerückt werden muss. "Auch eine Bepflanzung steht nur im Hintergrund und wäre kein Muss", erklärt die Stadtarchivarin. Denn wichtig sei in erster Linie die Erhaltung der Grabmale."Georg Raithel rettete einige Steine. Die stehen jetzt in seinem Garten", erzählt Vorsatz. Ein hölzerndes Grabkreuz dagegen hielt der Witterung nicht mehr stand und wurde nach Absprache mit der Familie Vierling ins Stadtmuseum verlegt. All diese Lösungen entstanden aus der Not heraus, doch damit soll nun Schluss sein: "Wir möchten wissen, wie viele Gräber man erhalten sollte und welches Budget dafür notwendig wäre", sagt Stadträtin Laurich. Sie wünscht sich, dass die Stadt jährlich einen Betrag zur Erhaltung der Grabmale zur Verfügung stellen würde. Wie viel das wäre? In der Sitzung des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewende-Ausschusses am 14. Dezember wird sie es erfahren.Man könnte die Grabsteine auch auf ein gesondertes Gelände am Friedhof stellen. "Meine persönliche Meinung ist aber, dass die Steine und Gräber da bleiben sollten, wo sie immer waren", findet Vorsatz. Denn am Stadtfriedhof gebe es aktuell so viele freie Plätze, dass die alten Gräber im Originalzustand erhalten bleiben könnten. Vorsatz blickt in die Zukunft: "Mittels eines Flyers könnte man eine Art Führung über den Friedhof anbieten: Nicht nur mit kunsthistorischen Eckdaten, auch mit den geschichtlichen Details der dort begrabenen Familien." Denn in einigen Gräbern liegen bedeutende Familien der Weidener Stadtgeschichte: Von Aichinger bis Roscher, Wening bis Kick, Pfleger über Vierling bis Götz. Über jedes dieser Grabmale gibt es viel zu erzählen - solange man es bewahrt.