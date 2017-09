Zu viele Kinder, selbst im Grundschulalter, waren noch nie im Wald. Das kann den Schützlingen des Waldkindergartens nicht passieren. Stadtförster Wolfgang Winter stellt den Stadträten bei der Waldbegehung den Standort vor.

Aktuelle Projekte in der Waldwirtschaft standen im Mittelpunkt der Führung durch die städtische Forstabteilung. Mit dabei: Hubert Seidl vom Umweltamt und Forstdirektor Moritz Neumann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie der ehemalige ehrenamtliche Naturschutz-Fachberater Josef Reis.Stadtförster Winter stellte zunächst den Bergrad-Bergab-Pfad auf der Rennerhöhe vor. Dieser befindet sich im Stiftungswald und wurde auf einer Länge von 500 Meter, von bergradbegeisterten Radlern in Eigenregie ohne Befestigung gebaut. Eröffnet wurde er nach langer Flächen- und Betreibersuche in diesem Jahr durch den VC Corona. Bei der Flächensuche musste beachtet werden, dass es eine möglichst lange Hangstecke sein sollte. Gefährdungen der oder durch die Radler sollten ausgeschlossen sein. Die Fläche durfte nicht mitten in einem Landschaftsschutzgebiet liegen und Störungen von Wildtieren müssen vermieden werden. Dabei sollte gleichzeitig die Erreichbarkeit aus allen Teilen der Stadt gewährleistet sein.Danach ging es in den Waldkindergarten des Betreibers "Learning Campus". Seit Juni 2017 ist er mit einer Waldspielgruppe in Betrieb und wurde im September 2017 offiziell eröffnet. Die abwechslungsreichen Wälder um die "Heilige Staude" boten hierfür die Idealbedingungen. "Hoffentlich werden Kinder aus dem Waldkindergarten später zu Lobbyisten der Waldwirtschaft, weil sie lernen, dass Natur und Waldwirtschaft sich nicht ausschließen sondern gegenseitig ergänzen", hoffte Winter. Es sei wichtig, dass Kinder den Zusammenhang von Waldnutzung und Erholungs- und Schutzfunktion sehen.Bei dem Fußmarsch durch den wunderschönen artenreichen Wirtschaftswald in verschiedenen Alters- und Mischungsstufen wurde dies klar erkennbar. Dabei wurde eine Waldabteilung mit Tannen-Pflanzungen durchwandert, die einzeln mit Drahtzaun vor Rehwildverbiss geschützt wird. Die Stadträte erfuhren etwas über die Holzernte, auch in schwierigen Hanglagen, sowie über die Verwertung verschiedener Arten. Die Stadträte waren beeindruckt von den schönen Waldbildern, von den Wegen, die sowohl für Lkw, als auch für Erholungssuchende geeignet sind und mit neuen Ausweichstellen für Einsatzfahrzeuge zum Waldkindergarten ausgestattet wurden.Anschließend ging es zum Wasserwerk an der Neustädter Straße. Hier wurden zwei Ersatzaufforstungen besichtigt, die 2006 und 2011 für Rodungsvorhaben angelegt werden mussten. Beide Flächen gehören den Stadtwerken. Der Pflegeeingriff wurde nach forstlichem Förderprogramm des Freistaates Bayern mit 400 Euro pro Hektar gefördert. Moritz Neumann, stellvertretender Fachbereichsleiter des örtlichen Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, lobte die Aufforstung als außerordentlich gut gelungen.