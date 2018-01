Stadtgärtnerei fällt zwei Großbäume in der Innenstadt

Die Stadtgärtnerei hat am Mittwoch in der Friedrich-Ebert-Straße aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zwei Großbäume entfernt.

Die große Esche an der Böschung zur Max-Reger-Anlage war wegen Pilzbefalls größtenteils abgestorben. Der zweite Baum, eine Hängeweide an der Brücke beim Parkdeck, beschädigte durch sein aggressives Wurzelwachstum den bestehenden Baukörper an der Brücke.Die Fällarbeiten wurden unter Rücksichtnahme auf "Verkehrsstoßzeiten" und den Buslinienverkehr durchgeführt.