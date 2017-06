Die leeren Kassen lassen seit Jahren bei den städtischen Schulgebäuden "eine Sanierung nur nach Haushaltslage" zu. Vieles bleibt daher unerledigt, gesteht Jutta Häusler. Die Leiterin der Hochbauamtes erläutert im Bauausschuss ihren Masterplan. Aber uralte Beschlüsse geben die Prioritätenliste vor.

Schulen improvisieren

Zu Beschlüssen stehen

Für die umfangreiche Vorarbeit und die mutigen Vorschläge erhielt Häusler von nahezu allen Stadträten uneingeschränktes Lob. Die Stadt bräuchte jährlich 8 Millionen Euro für die Schulen. "Man kann keine Schule wirtschaftlich betreiben. Aber wir könnten sie wirtschaftlicher betreiben", erläuterte die Ingenieurin.Aus wirtschaftlicher Sicht sei es auch besser, wenn die Stadt nicht sieben, sondern nur vier Grundschulen unterhalten müsste. "Man könnte zum Ergebnis kommen, dass wir uns zumindest von einer Schule verabschieden sollten."Ihr Bericht führe aber auch vor Augen, wie es um die Schulgebäude stehe und wie hoch der Handlungsbedarf sei, betonte Stefan Rank (Bürgerliste). Die Priorisierung der einzelnen Projekte ergebe sich von selbst, auch aufgrund der vorliegenden Beschlüsse. Gerade bei den Grundschulen sei über viele Jahre nichts gemacht worden. "Die Schulen mussten improvisieren, um über die Runden zu kommen. Wir hatten bei den Schulen einen Substanz-Verzehr." Die jahrelange Vernachlässigung, gerade der Grundschulen, sei eine "Bankrotterklärung", wetterte Rank. "Wir brauchen den neuen Schulentwicklungsplan. Wir brauchen mehr Gespräche mit den Schulleitern."Ein ähnliches Bild zeichnete auch Josef Gebhardt (SPD): "Wir waren über Jahre nur in der Mangelverwaltung tätig. Vieles, zu vieles wurde seit langem verschoben."Karl-Heinz Schell (SPD) entdeckte im "Masterplan" Altbekanntes: "Wir haben schon vor drei Jahren einen Bericht bekommen. Da steht drin, was für jede Schule benötigt wird. Wir lagen damals schon bei 11 Millionen für das Dringendste. Wir wussten, was zu machen ist, haben aber nichts gemacht, weil wir kein Geld hatten." Schell stellte aber auch fest, er glaube, dass jetzt jeder Stadtrat und jede Fraktion einen Favoriten habe, der bei der Sanierung "nach vorne geschoben" werden sollte. "Wir müssen durchziehen, was wir schon beschlossen haben.Darauf bestand auch Hans Sperrer (CSU). Er verwahrte sich dagegen, dass versucht werde, die dringenden Arbeiten an der Pestalozzi-Schule nach hinten zu rücken. "Dafür sowie für ein neues Feuerwehrauto und die Europa-Berufsschule haben wir im Haushalt schon 2,45 Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigungen eingestellt." Zugleich betonte Sperrer, dass es einen Neubau, etwa für ein Schulzentrum, "nie" geben werde. Veit Wagner (Grüne) sprach sich für längst überfällige Sanierungsarbeiten in der Albert-Schweitzer-Schule aus.Schon zu Beginn der Diskussion fing Sitzungleiter Bürgermeister Jens Meyer die Stadträte ein. Er stimmte ihnen zu, dass der nächste Schulentwicklungsplan dringend nötig sei. Eine Diskussion um Entwicklungsplan, Schulschließung und über Sprengeländerung lasse er im Bau- und Planungsausschuss aber nicht zu. "Wir reden über Sanierungen, nicht über Schließung, nicht über Neubau."

Prioritätenliste festgelegt

Weiden. (wd) Der Masterplan, für den die Schulgebäude untersucht wurden, zeigt auf, was zu tun wäre. Die erarbeitete "Prioritätenliste" soll vorgeben, was in welcher Reihenfolge abzuarbeiten ist. Ausschlaggebend dafür wiederum ist die Beschlusslage. "Um Gottes Willen, was haben wir schon alles beschlossen", entfuhr es Josef Gebhardt (SPD).Die Untersuchung und Sanierung der Gebäude soll in folgender Reihenfolge vorgenommen werden: Sportstätten Realschule, Entscheidung über Sanierung/Neubau Realschulen, Sanierung Kepler-Gymnasium, Sanierung Pestalozzischule (in Verbindung mit Max-Reger-Schule), Sanierung/Erweiterung Europa-Berufsschule, Hans-Sauer-Schule und Rehbühlschule.Arbeitskreis mit SchulleiternWeiden. (wd) Der Vorbericht zum Masterplan im NT vom Samstag hat die Leiterinnen der Grundschulen aufgeschreckt. Denn im Masterplan werden langfristig Fragezeichen hinter dem Bestehen der Albert-Schweitzer-, der Hans-Schelter und sogar hinter die Hammerwegschule gesetzt.Ärgerlich: Das sind die Schulen, die bisher bei den Sanierungsbemühungen der Stadt zumeist außen vor blieben. Im Masterplan wird für die Hammerwegschule ein Neubau in Aussicht gestellt, während für die beiden anderen Schulgebäude eine neue Nutzung gesucht werden soll.Still und stumm verfolgen die Pädagoginnen die Diskussion. Doch in ihnen gärt und brodelt es:. Niemand hat sich die Mühe gemacht, sie bei der Erstellung des Masterplanes einzubinden, sie nach ihren Schwerpunkten, Wünschen und Nöten zu fragen. "Wir wissen das alles nur aus der Zeitung!" Nach der Sitzung stellt sich Bürgermeister Jens Meyer den Schulleiterinnen. Er sagt zu, dass in einem Arbeitskreis der Informationsfluss zwischen Schulen-, Schulamt und Bauamt verbessert werden soll. Eine halbe Stunde davon hatte Meyer in der Diskussion betont: "Eine Schulschließung kommt für mich nicht in Frage."

Mit großer Ernsthaftigkeit diskutierten die Stadträte im Bau- und Planungsausschuss den Masterplan für die Sanierung der Schulgebäude. Dabei geht es auch um die Pestalozzischule. Sie spielte für wenige Minuten sogar die Hauptrolle - wegen des Brandes vom Dienstag, der der Fantasie der Stadträte sogleich Flügel verlieh.

"Wir waren gestern auf einem guten Weg", meint etwa Hans Sperrer mit Blick auf das Feuer, das die Stadt von den Millionenkosten für die Sanierung des Gebäudes entlastet hätte, wenn die Schule zum Totalschaden abgebrannt wäre. Hätte Weiden nach dem Brand des Hallenbades (das damals für die WTW benötigt wurde) nicht nochmals "Glück" haben können?Sogar Bürgermeister Jens Meyer ließ sich in diesem entspannten Moment während der schwierigen Diskussion anstecken: "Die Feuerwehr hat uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht", stellt der Kripobeamte beim Gedanken an eine "warme Sanierung" schmunzelnd fest. (wd)