Der Stadtverband für Leibesübungen besucht die Sportschützen der SG Adler Mitterhöll. Der Präsident kritisiert dort vor allem die neue Verordnung für Datenschutz. Sie zerstöre das Ehrenamt.

Sondertarife der Gema

Ausrüstung sehr teuer

Der Präsident des Stadtverbands für Leibesübungen, Reinhard Meier, kritisierte im Schützenhaus die neue Datenschutzverordnung: Sie mache das Ehrenamt kaputt. Wichtig sei, dass eine Datenschutzerklärung bei Neuaufnahme ausgefüllt werde.Bei Vereinen mit mehr als 10 involvierten Mitgliedern und Abteilungsleitern, die Zugriffsberechtigung auf Daten haben, sei ein Datenschutzbeauftragter, der nicht Mitglied der Vorstandschaft ist, einzusetzen. Digitale Aufnahmeanträge auf der Homepage bedürfen einer Verschlüsselung.Weiterhin informierte Meier, dass die Gema für die Fußball-WM zwischen 15. Juni und 15. Juli einen Sondertarif zur Wiedergabe von Fernsehsendungen anbiete. Lizenzrechte für Vorführungen besitze die Fifa. Public-Viewing sei grundsätzlich für nicht-kommerzielle Veranstaltungen bis 500 Besucher frei, es sei denn es werde Eintritt verlangt.Vom Sportbüro berichtete Christian Meiler von guten Lösungen für die Vereine, die bisher in den Realschul-Sportstätten beheimatet waren und dankte für die Kooperation. Mit der Einhaltung von straff getakteten Trainingszeiten und bei Punktspielen der Basket- und Handballer soll der Spielbetrieb in der Mehrzweckhalle ablaufen. Lösungen der Kostenoptimierung für Zeiten in der WTW werden mit den Stadtwerken gesucht. Für die Jugendförderung der Sparkassenstiftung mit den auszuzahlenden 20 000 Euro sei die zweckgebundene Verwendung nachzuweisen und ans Sportbüro zurückzusenden. Die offene Jugendstadtmeisterschaft veranstaltet der TG Neunkirchen vom 19. bis 22. Juli auf seinem Vereinsgelände. Die Stadtmeisterschaft im Schwimmen im Schätzlerbad finde am 27. Juli statt. Die nächste Monatsversammlung ist am 19. Juni beim Schäferhundeverein in Spitalöd.Erster Schützenmeister Alois Lukas berichtet von 225 Mitgliedern, davon 85 Frauen. 45 Jungschützen seien aktiv. Die erste Mannschaft spiele in der Oberpfalzliga, als einzige in der Umgebung. Mit der Überdachung des Schießstandes konnten die Sportschützen auch überregionale Wettbewerbe austragen. Lukas dankte der Sportförderstiftung und der ehemaligen Stadtsparkasse für den Zuschuss. Jeden Mittwoch laden die "Adler Mitterhöll" zum Schützenabend und am Sonntagvormittag zum Frühschoppen mit Schießmöglichkeit ein. Dass neben einer ruhigen Hand auch die Ausrüstung eines Sportschützen wichtig ist, erläuterte Klaus Ludwig in einer Schießsportvorstellung. Eine Sportwaffe verfüge über eine Optik mit Kreis, eine Sicherheitsschnur gegen Unfälle und eine Kartusche mit 200 Bar Druck. Ein gutes Luftgewehr koste etwa 1800 Euro und ein Anzug bis 1000 Euro.