Für das Bedienen der Wasserpumpen war früher Muskelkraft vonnöten. Darum lag es nahe, dass sportlich ertüchtigte Bürger beim Turnverein und der Feuerwehr gleichzeitig Mitglied waren.

An diese historische Gemeinsamkeit erinnerte Herbert Tischler, Ehrenpräsident des Stadtverbandes für Leibesübungen, bei der Monatsversammlung in der Feuerwache. Die Turnfeuerwehr wurde 1865 von Georg Kraus geführt. Der Turnplatz mit Steigerturm für die Schläuche zum Trocknen befand sich am noch nicht begradigten Naab-Flussarm nahe des Finanzamtes.Präsident Reinhard Meier dankte den Gastgebern Stadtbrandrat Richard Schieder und Feuerwehr-Vorsitzender Peter Stahl. Die Feuerwehrmänner ließen die Delegierten hinter die Kulissen blicken. Zu besichtigen waren die Leitzentrale, der Fuhrpark mit großer Drehleiter, Rüstwagen mit Rettungsspreizer und neuem Einsatzleitwagen sowie die Atemschutzwartung. 248 Aktive fuhren 2016 insgesamt 859 Einsätze.Meier erinnerte an die jüngsten Erfolge von Weidener Sportlern wie den zweiten Platz in der U15 für TB-Judoka Kevin Kaiser. Eine Rekordbeteiligung von 69 Reitern verzeichnete der Orientierungsritt der RFZG Moosbürg. Unter vielen Bewerbern bekam die DLRG den Ehrenamtspreis 2017. Vizepräsidentin Andrea Glaubitz bat um die Daten der Sportvereine für die Homepage unter andrea.glaubitz@t-online.de. Gratulation galt Hans Merkl vom Aero-Club Weiden, der am 1. Dezember 80. Geburtstag feiern kann. Die Weihnachtssitzung findet am 19. Dezember ab 19 Uhr im Bauhof mit Partnern statt.