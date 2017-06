Mit dem Gebet des Rosenkranzes und Marienliedern erbaten am Sonntag über 50 Pilger bei der Stadtwallfahrt zur Dreifaltigkeitskapelle nach Muglhof den Segen für ihre Stadt, ihre Familien und die Fluren. Bei der Heiligen Staude wurden sie von Stadtheimatpfleger Günter Alois Stadler begrüßt. Mit dabei war zum ersten Mal eine Abordnung des OWV-Zweigvereins Rothenstadt mit Wanderwartin Ilonka Flenz. Die Wallfahrt hatte Stadlers Vorgänger Rudolf Zenger in den 90er Jahren ins Leben gerufen. Angeführt von Kreuzträger Wolfgang Leo Bäumler zogen die Pilger bei herrlichem Sommerwetter entlang der Ostmarkstraße in Richtung Bechtsrieth und über den "Alten Berg" nach Muglhof zur Kapelle am "Birnbäuml". Nach gut einstündigem Fußmarsch erreichten sie ihr Ziel. Dort feierten sie gemeinsam mit Mitgliedern der Pfarrei Roggenstein einen Dankgottesdienst. Anschließend feierten alle gemeinsam mit dem OWV-Zweigverein Theisseil-Muglhof das Dreifaltigkeitsfest. Der höchste Punkt der Stadt Weiden bot eine herrliche Aussicht auf die Oberpfälzer Hügellandschaft. Manch einer zog sich aber auch zu einem stillen Gebet in die Dreifaltigkeitskapelle zurück. Bild: Ronke