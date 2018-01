Stadtwerke verlegt Gas in der Latscher Straße

Eigentlich lag man ganz gut im Zeitplan, aber jetzt behindert das Winterwetter mit anfangs Regen, Frost und nun auch Schnee die Bauarbeiten an der Latscher Straße im Weidener Westen. Seit Oktober vergangenen Jahres verlegen die Stadtwerke dort auf Höhe der Bahngleise neue Gas- und Wasserleitungen. So lange ist auch bereits die Verbindungsstraße nach Latsch/Neunkirchen gesperrt. "Die Bauarbeiten ruhen im Moment. Voraussichtlich nächste Woche wird es wieder weitergehen. Das hängt einfach vom Wetter ab", wagt Stadtwerke-Vorstand Johann Riedl eine Prognose. Insgesamt werde die Baustelle schon noch drei bis vier Monate bestehen. "Die Straße soll allerdings so schnell wie möglich früher wieder geöffnet werden", sagt Riedl.