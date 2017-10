88 Männer und Frauen, die der Gewerkschaft über Jahrzehnte Treue und Solidarität bewiesen haben, ehrt die "Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft" (EVG) am Samstag im "Postkeller". "Tariftreue" mahnten sowohl Landtagsabgeordnete Annette Karl (SPD) als auch EVG-Geschäftsstellenleiter Harald Hammer in ihren Festansprachen an. Es gehe nicht an, dass ein tschechischer Lokführer, der weniger als die Hälfte seines deutschen Kollegen verdiene, im grenzüberschreitenden Verkehr auf bayerischer Strecke eingesetzt werde, stellte Karl fest. Es gelte, trotz aller Veränderungen in der "Eisenbahn-Landschaft", für gute Arbeitsbedingungen und Einhaltung der Verträge zu kämpfen, appellierte die Landtagsabgeordnete.

Solidarität sei das Fundament der Gewerkschaftsarbeit, mit der man sich in die "Themen der Welt" einmischen solle, meinte Hammer. Er warnte vor einer veränderten Sozial- und Verkehrspolitik in den kommen den vier Jahren bei einer "Jamaika-Koalition". Man solle sich ein Beispiel nehmen an der Schweiz, wo pro Kopf sechs Mal so viel Geld in die Schiene investiert werde wie bei uns.Der Schienenverkehr sei in der Verkehrspolitik endlich an die erste Stelle zu setzen. Unnütze Verkehrsprojekte wie "Gigaliner unter Stromtrassen auf Autobahnen" seien zu unterlassen. "Das können wir doch besser", sagte der Gewerkschafter. Die Gewerkschaft wachse in den Betrieben, stellte Hammer fest. Ein stetiger Mitgliederzuwachs, besonders beim Nachwuchs, bedeute höheren Organisationsgrad. Aber auch die Treue der Mitglieder im Ruhestand sei extrem wichtig. Er rief deshalb zum Engagement in den Seniorengruppen auf.Belinda Henning von der Bezirksdirektion der DEVK legte dar, dass die ältere Generation noch mehr gefordert sei. EVG-Ortsverbandsvorsitzender Franz Popp erinnerte an das Jahr 1947, als die ältesten der zu Ehrenden beigetreten waren. Deutschland sei damals in Schutt und Asche gelegen. "Stärke durch Gemeinschaft" habe auch damals schon das Zauberwort gelautet.