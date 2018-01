Godzilla ist ein Mädel. Wer hätte das gedacht? Kein beißendes, feuerspeiendes Monster, wie es über die Kinoleinwand tobt, sondern eine bezaubernde Drachenlady. Den Beweis bringt der ADAC-Ball. Und der bietet noch ein Highlight: den Popstar Harpo.

Wie aus dem Ei gepellt, verzauberte das Funkenmariechen der Windischeschenbacher Narrhalla-Garde am Samstagabend mit der Drachenshow das ADAC-Ball-Publikum in der Max-Reger-Halle. Der Schwarz-Weiß-Ball war der Höhepunkt der diesjährigen Faschingssaison. Nicht zuletzt wegen des Stargasts. Karlheinz Ach hatte heuer den Sparstrumpf für keinen geringeren geleert, als für den schwedischen "Moviestar" Harpo.Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und First-Lady Maria, terminbedingt auf dem Sprung, hatten bis nach dem Starauftritt ausgeharrt, nur um Harpo die Hand schütteln zu dürfen. "Kompliment. Das war toll." Fans waren bis aus Leipzig angereist. Doris und Matthias Weigand kamen aus Thüringen. "Drei-, viermal im Jahr sind wir dabei, wenn Harpo kommt." Der war tagsüber als Tourist in der Altstadt unterwegs. "Ich wollte den Storch sehen, ich liebe das", sagte der Sänger, der in Schweden einen Bauernhof betreibt. "Leider ist der nur im Sommer da.""Ich habe alle Lieder selbst geschrieben." Der Song "Moviestar" sei ihm am Theater eingefallen, wo er damals gearbeitet habe. "Ich hatte einen schwedischen Schauspieler vor Augen." Dicht umlagert war der Autogrammtisch. Ach hatte sich seine "Motorcycle Mama"-Single vorher signieren lassen und war begeistert von dem unkomplizierten Gast.Die Narrhalla-Orden und Bussis von Prinzessin Beate I. gingen an die Stadtväter, an Karlheinz und Tobias Ach sowie an den stellvertretenden ADAC-Vorsitzenden von Annaberg-Buchholz, Thomas Kronstein, und Nordbayern-Chef Herbert Behlert. Die Party hatte einen nostalgischen Anstrich. Dafür sorgte die "MFL Big Band" mit Shirley Bassey bis Deep Purple. Nach Mitternacht legte DJ Tobias Schlager auf. Die Planungen für 2019 laufen. Der Stargast sei gebucht, sagte Ach. "Ich hoffe, dass die Weidener wieder mitmachen."___Bildergalerie vom Ball im Internet: