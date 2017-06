Seit zehn Monaten ist die Stadt Weiden ohne Baudezernent. Der Mann an der Spitze fehlt an allen Ecken und Enden. Die Stadt handelt, geht zum zweiten Mal auf Werbetour, bietet dem Nachfolger von Hansjörg Bohm mehr Gehalt und mehr Einfluss. Und das sind schlagende Argumente.

Vor der Sommerpause

Personalbedarf

Bei der ersten Ausschreibung der Stelle im Spätherbst sollte die Nachbesetzung der Dezernenten-Stelle zu den alten Konditionen erfolgen. Mit bescheidenem Erfolg. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 16. Dezember hatten sich lediglich sieben Kandidaten gemeldet. Fünf davon erfüllten die Anforderungen nicht. Sie wollten offenbar nur ihre Chancen antesten.Nur zwei der Bewerber konnten die geforderte "Große Staatsprüfung für den höheren technischen Verwaltungsdienst" (vierte Qualifikationsebene für Beamte im höheren Dienst) vorweisen. Aber auch sie erhielten die Stelle nicht. Der Stadtrat entschied, den Posten erneut auszuschreiben - in mehr einschlägigen Medien, vor allem aber mit deutlich verbesserten Konditionen: Der neue Bau- und Planungsdezernent, der immerhin 300 Mitarbeiter führt und einen Millionen schweren Haushalt verwaltet, soll auch Berufsmäßiger Stadtrat sein. Das bedeutet nicht nur eine deutlich höhere Dotierung der Stelle. Er hat mehr Befugnisse als ein "normaler" Dezernent (in anderen Städten Referent) und kann sogar eigene Anträge an den Stadtrat stellen. Die Anfangseingruppierung A 16 entspricht der bisherigen Endstufe für einen Dezernenten.Das neue Paket überzeugte bis zum 9. Juni zwölf Interessenten. Personaldezernent Reiner Leibl bestätigt, dass zwölf Bewerbungen vorliegen. Die Vorstellungsgespräche sind für 19. Juli geplant. Die Wahl zum Berufsmäßigen Stadtrat kann gegebenenfalls in der Stadtratssitzung am 24. Juli erfolgen, erläutert Leibl den optimalen Ablauf. Derzeit werden im Personaldezernat die Bewerbungsunterlagen "durchgefieselt".Selbst wenn nun endlich die Dezernentenstelle besetzt wird, bleibt das Bauamt in den nächsten Monaten noch Baustelle. Besonders dünn ist die Personaldecke im Planungsamt. Amtsleiter Friedrich Zeiß muss den Dezernenten vertreten. Es sind vier Stellen offen. Erst in diesem Monat meldete sich Thomas Papp ab, der Zeiß als Amtsleiter vertrat. Papp wird Stadtplaner in seiner hessischen Heimat. Auf zwei der vier Stellen konnten Verwaltungskräfte zugewiesen werden, bestätigt Leibl.Noch offen sind zwei Stellen für Ingenieure mit Fachstudium Stadtplanung, die bereits im Frühjahr ausgeschrieben wurde. Eine Stadtplanerin wird nach Ablauf der Kündigungsfrist beim bisherigen Arbeitgeber nach Weiden kommen. In den nächsten Tagen werde erneut eine "Stadtplaner"-Stelle ausgeschrieben, kündigt Leibl an.Zugleich steht die nächste Nachbesetzung an. Mit großer Wahrscheinlichkeit verlässt ein junger Mann, der eine Schlüsselstelle in der Verwaltung des Bauamts besetzt, im Herbst das Weidener Rathaus in Richtung seiner Heimat.