Start für Weihnachten im Schuhkarton

Es bedarf keiner großen Erklärung: Seit vielen Jahren packen Weidener "Weihnachten im Schuhkarton" für die gleichnamige Hilfsaktion. Zuletzt waren es rund 800 Kisten. Die Initiative ging von Sieglinde Scharnagl aus (im Bild mit Sohn Ludwig), inzwischen ist die Arbeit auf viele Schultern verteilt. Annahmestellen in Weiden sind im Laden "Lebensfreuden" der Scharnagls in der Judengasse sowie bei Anja Beutner in Mallersricht 4. Was in die Schachtel soll, wird hier schon einmal demonstriert und ist im Internet abrufbar: weihnachten-im-schuhkarton.org. Abgabe bis 15. November. Der (freiwillige) Transportkostenzuschuss liegt bei 8 Euro pro Karton. Bild: Meister