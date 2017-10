Medienkompetenz wird in der modernen Wissensgesellschaft immer wichtiger. Und wir von Oberpfalz-Medien tragen unseren Teil seit langen Jahren bei - mit dem Projekt "Zeitung macht Schule" (ZMS). Auch 2017/18 geht es weiter.

Weiden/Amberg. In enger Zusammenarbeit mit der Bayernwerk AG bieten wir ZMS seit bald zwei Jahrzehnten für Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe an. Egal, ob Förderschüler oder Gymnasiasten, mitmachen können alle, die sich rechtzeitig anmelden.Den Teilnehmern winkt ein All-Inclusive-Angebot: ZMS beinhaltet sowohl den Gratisbezug der jeweiligen Lokalausgabe für bis zu vier Wochen als auch die Teilnahme an einer vom Bayernwerk gesponserten Exkursion sowie die Veröffentlichung eines Schüler-Artikels in der Tageszeitung.Auf Letzteres legen wir besonderen Wert - denn die Jugendlichen sollen sich nicht nur passiv mit dem Thema Medien beschäftigen, sondern selbst aktiv werden: Informationen recherchieren, auswählen und in verschiedenen journalistischen Darstellungsformen aufbereiten. Dafür stellen wir eine eigene Serviceseite "Zeitung macht Schule" in der Tageszeitung sowie eine Rubrik in unserem Online-Angebot Onetz zur Verfügung.Ein weiterer Ansporn, sich journalistisch ins Zeug zu legen, ist der "Klasse-Preis", den das Bayernwerk für die jeweils besten Schülerartikel eines Projektjahres auslobt. Alles, was man zum Projekt wissen muss, haben wir im nebenstehenden Kasten sowie unten zusammengefasst.