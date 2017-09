Die Stadt stellt ihren Rathaus-Mitarbeitern kostenlos Parkplätze zur Verfügung. Gleichzeitig werden die kostenlosen Stellflächen in der Innenstadt immer weniger. Wie sehen das die Gewerbetreibenden?

Jetzt stellen sie sich mal vor, Sie sind ein Friseur-Azubi oder eine Halbtageskraft und müssen auch noch Parkgebühren zahlen. Da muss ich mir doch überlegen, ob ich überhaupt noch arbeite. Stefan Gruhle, Zweiter Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes

Stefan Gruhle hat seine Goldschmiede-Werkstatt mitten in der Innenstadt. Von seinen Kunden habe er noch nicht so viele Klagen gehört, aber: "Meine Angestellten haben auf jeden Fall Probleme, einen Parkplatz zu finden." Teilweise wichen sie ins Gewerbegebiet Mitte aus - nicht gerade der nächste Weg. Den anderen Geschäften in der Innenstadt werde es nicht anders gehen.Zur Position der Stadt hat der Geschäftsmann eine klare Meinung: "Wenn die Stadt ihren Mitarbeitern kostenlose Parkplätze gibt und sagt, die privaten Angestellten sollen schauen, wo sie bleiben, ist das natürlich ungerecht." Den Vorschlag, dass die Arbeitenden mit dem Bus fahren sollen, weist er ab. "Ich habe auch eine Angestellte aus Erbendorf. Wie soll die das machen?" Gruhle, der stellvertretender Vorsitzende des Einzelhandelverbandes mit rund 80 Mitgliedern ist, verweist auf Niedrigverdiener. "Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Friseur-Azubi oder eine Halbtageskraft und müssen auch noch Parkgebühren zahlen. Da muss ich mir doch überlegen, ob ich überhaupt noch arbeite."Doch er ist nicht der Ansicht, dass dies ein Problem nur seines Verbandes sei. Das betreffe Angestellte aus der Gastronomie genauso wie aus dem Handwerk. "Das ist das Problem der Angestellten - und der Stadt. Die muss dafür sorgen, dass die Infrastruktur funktioniert und auch an die Angestellten denken." Eine andere Alternative, so gibt Gruhle zu bedenken, könne auch sein, dass Arbeitgeber Dauerstellplätze für ihre Beschäftigten im Parkhaus anmieteten. "Aber dann nehmen wir den Kunden ja die Parkplätze weg."Philipp Kaufmann, Geschäftsführer des City-Center, gibt für seine Mitarbeiter vergünstigte Monatskarten für die hauseigene Tiefgarage aus. "Ganz kostenlos geht das nicht, weil die Kunden ja auch auf den 110 Plätzen stehen sollen." Zum Parkplatz-Problem sagt er: "Alle kommen irgendwo unter. Wir haben ja genug Parkplätze in der Innenstadt."Und er schiebt gleich einen Lösungsvorschlag hinterher: "Man könnte sich von Stadtseite ein Modell für Dauerparker überlegen, die bei Geschäften in der Innenstadt angestellt sind. Das muss ja nicht umsonst sein. So hätten die Parkhäuser eine größere Auslastung und die Angestellten überdachte Stellplätze zu einem annehmbaren Preis."