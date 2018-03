"Donum Vitae ist eine wirklich segensreiche Einrichtung für die Menschen in der Region", sagte Stephan Oetzinger, Sprecher der CSU Kreistagsfraktion, bei seinem Besuch der Beratungsstelle. Zusammen mit seiner Stellvertreterin Marianne Rauh übergab er im Namen der Kreistagsfraktion eine Spende in Höhe von 300 Euro.

"Insbesondere die große Empathie, mit der die Mitarbeiterinnen ihrer Tätigkeit nachgehen, sind bewundernswert", so Oetzinger. Andrea Lang, geschäftsführende Bevollmächtigte, informierte über Rahmenbedingungen und die Finanzierung der Beratungsstelle. Leiterin Elisabeth Schieder berichtete von Frauen, Männern oder Paaren, die sich in Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt an die vier Beraterinnen wenden können. Sie erhalten Beratung und Hilfe bei finanziellen Problemen oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. "Daneben bieten wir sexualpädagogische Projekte zu den Themen Liebe, Sexualität und Verhütung für Schulklassen und Eltern an."