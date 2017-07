Das rotarische Rad dreht sich weiter: Auf Präsidentin Dr. Claudia Greipl folgt beim Rotary-Club Weiden Max Reger Stephan Wanninger. Unter seiner Ägide findet bereits am Freitag, 21. Juli, bei "Weiden träumt" die erste Aktion im neuen Amtsjahr statt.

Auch im vergangenen Jahr hat sich der Service-Club an der langen Einkaufsnacht erfolgreich beteiligt. Ein besonderer Höhepunkt sei auch wieder die Veranstaltung "Theater & Zoigl" gewesen, blickte Greipl auf ihre Amtszeit zurück. Daneben sammelte der Club beim Holzbündel-Verkauf auf dem Christkindlmarkt sowie bei einer Max-Reger-Matinee Spenden für soziale Projekte. Auch der Freundschaftsgedanke kam nicht zu kurz bei Weihnachtsfeier, der Hochzeit eines Mitglieds und dem Besuch von rotarischen Freunden aus Österreich. "Wir hatten viele Veranstaltungen und Einladungen. Daher möchte ich dem Vorstand und allen Mitgliedern für ihre Unterstützung danken", sagte Greipl.Danach reichte die Notarin in der Villa die Präsidentenkette an Stephan Wanninger weiter. Der Jurist lobte das zurückliegende Jahr und überreichte Greipl ein Windlicht für gemütliche Abende auf der heimischen Terrasse. In Erinnerung werde nicht zuletzt der seit Änderung der Regularien möglich gewordene zweiwöchige Turnus der Meetings bleiben.Wanninger ist sich sicher, ebenfalls auf ein gutes Team setzen zu können. Ihm zur Seite stehen: Vizepräsidentin Irene Fritz, Pastpräsidentin Claudia Greipl, Clubmaster Peter Steinsdörfer, Sekretärin Silke Winkler, Schatzmeister Michael Hauer sowie Foundationbeauftragter Dr. Michael Nickl.