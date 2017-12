Hell erleuchten Fackeln, Kerzen und Lampen die Nacht. Trompeten, Hörner und Tuba erschallen im Wald. Stille Nacht, Heilige Nacht auf der "Heiligen Staude", der alten steinernen Kapelle, hoch über Weiden, nahe der Wetterstation und dem "Butterhof".

Seit Jahren und Jahrzehnten kommen viele Weidener hierher, um hoch über Weiden die Christmette zu feiern. Diesmal sind es über 300. Pater Mejo Jose, Pfarrvikar von St. Konrad, freut sich, dass er zahlreiche Gemeindemitglieder aus dem Hammerweg unter den Besuchern sieht. Der Priester aus Indien zelebriert den Weihnachtsgottesdienst feierlich und gleichzeitig fröhlich. Am Ende ist er sichtlich bewegt von dem großen Zuspruch und der großen Zahl von Gläubigen, die die heilige Kommunion empfangen. Die Hostien reichen fast nicht aus. Wolfgang Leo Bäumler liest aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Mejo Jose verkündet das Evangelium von der Weihnachtsgeschichte, dass Gott als Erlöser Mensch geworden ist und als "Licht in die Welt" gekommen ist. Neun Bläser der Stadtkapelle unter der Leitung von Hubert Rupprecht umrahmen die Christmette stimmungsvoll. Den Musikern, der Familie Schieder und allen, die an der Vorbereitung der nächtlichen Feierstunde beteiligt waren, dankt der Geistliche zum Schluss herzlich.