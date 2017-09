Zum Beitrag "Wirtshäuser finden keine Servicekräfte - Ganz schön bedient" (onetz.de/1777349)

Robert Baierl: "Wir als Gäste haben es doch ein ganzes Stück weit in der Hand. Wenn wir bereit sind für solide und gute Arbeit in der Gastronomie in Küche und Service auch einen soliden und guten Preis zu bezahlen, dann kann es auch ein gutes Angebot geben. Wenn es aber wichtig ist, dass es den Schweinsbraten mit Knödel für 5 Euro gibt und das auch noch als toll angesehen wird, wird's eng. Irgendwer bezahlt den Preis: Der Gastronom, der Angestellte in Küche und Service und am Ende auch wir, die Gäste, weil es immer weniger lukrativ ist, in der Gastronomie zu arbeiten."

Roland Siegert: "Uns erwarten Zustände wie in Amerika: ,Fine Dining' für diejenigen, die es sich leisten können, der Rest wird mit Fast Food abgespeist. Diese Entwicklung wird auch vor Bäckereien und Metzgereien nicht haltmachen. Backshops mit industrieller Massenware ersetzen zunehmend die traditionellen Handwerksbetriebe. [...] Die Frage ist: Wollen wir die Entwicklung einfach so hinnehmen? Zumindest bei einigen zentralen Punkten ist der Staat gefragt, der die Rahmenbedingungen für die Gastronomie verbessern muss. Jeder, dem Qualität und Vielfalt am Herzen liegt, muss sich engagieren und dazu beitragen, Entscheidungsträger (wie Bundestagsabgeordnete) für diese Problematik zu sensibilisieren - sonst wird sich diese unselige Entwicklung fortsetzen."Günter Kellner: "50 000 Euro für ein Auto ausgeben, ist halt wichtiger als 50 Euro zu zweit für Essen auszugeben!"Zum Beitrag "Sondereinsatzkommando stürmt Asylbewerberunterkunft - 19-Jähriger bedroht Beamte mit Messer"(onetz.de/1777350)





Wolfgang Ignatz: "Ein 19-jähriger, der mit Messern unterm Bett schläft. Offenbar kriegstraumatisiert. Vielleicht auch spätpubertäre Soziopathie oder Verhaltensoriginalität. Einweisung in ein psychiatrisches Klinikum? Auf jeden Fall. Was braucht man dazu: 24 SEK Polizisten plus Rotes Kreuz plus Feuerwehr. War den ein krisengeschulter Sozialarbeiter vom Landratsamt, das die Unterbringung ausgestellt hat, vor Ort dabei? Wurde die Tür geöffnet oder gestürmt (aufgebrochen)? Erst mal die Mitbewohner fragen, ob der 19-jährige überhaupt noch im Zimmer ist, oder? Er wurde ja ohne Probleme auf der Straße festgenommen. Welch ein Aufwand."

Zum Beitrag "Vertrauen in regionale Produkte" (onetz.de/1775468)

Stefan Kreuzeck: "Das ist das gleiche wie beim Edeka in Schwarzenfeld. Da werden fränkische Produkte als regional bezeichnet. Scheinbar gibt es bei Edeka keine eigene Oberpfälzer Organisation, denn nur Oberpfälzer Produkte sind wirklich regional."