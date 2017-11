Züge aus Nürnberg, die nach Weiden fahren sollten, endeten am Sonntagmittag in Freihung (Kreis Amberg-Sulzbach). Wegen einer technischen Störung im Stellwerk in Weiherhammer (Kreis Neustadt/WN) konnten die Züge nicht weiterfahren. Am Nachmittag gab die Bahn die Strecke wieder frei.

Wegen der Sperrung kam es auf dem Streckenabschnitt zwischen Freihung und Weiden zu Beeinträchtigungen. Die Züge aus Richtung Nürnberg verkehrten bis Freihung und endeten dort vorzeitig. Die Bahn richtete Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Freihung und Weiden ein. Zwischen Neustadt/WN und Weiden fuhren Taxis.