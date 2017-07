Stolz auf Integrationsarbeit

Es war eine Schulabschlussfeier besonderer Art. Wenn Schüler der Integrationsklassen einen deutschen Schulabschluss erwerben, ist dies nicht alltäglich. Viele fleißige Hände haben dazu beigetragen.

Weiden/Neustadt/WN. Landrat Andreas Meier brachte es bei seinem Grußwort bei der Verabschiedung der Absolventen der Integrationsklassen in der Europaberufsschule auf den Punkt: "Diesen Schülern ist viel abverlangt worden, weil sie sich mit so viel Fremden vertraut machen mussten". Zu spüren sei auch, dass diese Schüler den "Wert der Schule anders einschätzen als mancher ihrer deutschen Altersgenossen". Meier erinnerte auch an die Zeit vor zwei Jahren, als damals die "Erstversorgung in einer Akutsituation erfolgen musste". Jetzt stehe bei der Schulausbildung die Integration im Vordergrund.Ähnlich äußerte sich anschließend Schulleiter Josef Weihammer: "Die nördliche Oberpfalz kann stolz darauf sein, was bei der Integration gelungen ist." Diese jungen Leute würde auch dazu beitragen "die Zukunft in der Oberpfalz zu gestalten", sagte er. Meier und Weilhammer betonten, dass der schulische Erfolg dem besonderen Engagement der Lehrkräfte, aber auch der ehrenamtlichen Helfer zu verdanken sei. Dem Dank schloss sich auch Stadträtin Gabriele Laurich als Vertreterin des Oberbürgermeisters an.Unter Federführung der Berufsschullehrer Manfred Wichmann und Katrin Flogaus erhielten 33 Absolventen der Integrationsklassen an der Europaberufsschule Weiden und 25 des Berufsschulzentrums Neustadt ihre Abschlusszeugnisse. Den Quali schafften in Weiden zehn, in Neustadt drei Schüler. Alle anderen erreichten den Mittelschulabschluss. Wahid Rahmani, Haneen Amer Ata und Jansib Tanha hielten im Namen der Schülerschaft die Abschlussansprache. "Wir werden die Zeit nie vergessen", waren ihre Schlussworte. Sie erinnerten an gemeinsame Ausflüge und an ein Filmprojekt. Mit kräftig heller Stimme sang Marine Organisjan Lieder der Popsängerin Sirucho und von Leonhard Cohen. Auch sie hatte den Quali geschafft.Jeweils einen Buchgutschein, gestiftet von der Buchhandlung Ruppert, erhielten die Jahrgangsbesten Mahmoud Hashimi, Bamba Dieng, Wahid Rahmani, Mussa Idris, Awet Yehdego und Nesrdin Hadji Shaka.