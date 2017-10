Ein Lastwagen hat am Montag für eine Totalsperrung der Kreisstraße WEN 29 von der B22 nach Mitterhöll gesorgt. Der Sattelkipper mit 24 Tonnen Bruchsand war laut Polizeibericht gegen 17.10 Uhr aufs Bankett geraten, als auf der engen Strecke ein Auto entgegenkam. Der Lastwagen überfuhr zwei Leitpfosten, rutschte in den Graben und kippte um. Der 69-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bergung des Fahrzeugs sollte bis in die Nacht dauern. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 20 000 Euro an. Bild: za