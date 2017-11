Streit um Parkplatz mündet in Nötigung

Ein 42-jähriger aus Weiden ließ sich in seiner Wut über einen weggeschnappten Parkplatz am Montagvormittag zur „Selbstjustiz“ hinreißen. Er parkte den Pkw seines 66-jährigen Kontrahenten in der Bahnhofstraße in Weiden kurzerhand selbst ein.

Es kam laut Polizeibericht zu einem kurzen Streit, woraufhin der Weidener die Szene verließ, um für die nächsten 30 Minuten seinen Geschäften nachzugehen. Der Eingeparkte erstattete Anzeige wegen Nötigung bei der Polizeiinspektion Weiden.