Eine Frau hat am Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr immer wieder versucht, in eine Weidener Disco zu gelangen. Die 22-Jährige weigerte sich, den Eingangsbereich des Lokals zu verlassen. Sie stritt sich mit den Türstehern, schlug, spuckte und biss die Sicherheitskräfte.

Biss in den Unterarm

Anzeige wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch

Laut Polizeibericht stritt am Sonntag, 4.50 Uhr, vor einer Diskothek in der Innenstadt eine 22-jährige Weidenerin mit den Sicherheitskräften. Die junge Frau weigerte sich, den Eingangsbereich des Lokals zu verlassen.Immer wieder versuchte sie, in die Disco gelangen und musste durch die Sicherheitskräfte abgehalten werden. Die Weidenerin spuckte einen Türsteher an und schlug auf ihn ein. Eine Kollegin des Türstehers eilte zur Hilfe - die volltrunkene Frau biss sie in den Unterarm.Erst als die Polizei eintraf und die Frau in Gewahrsam nahm, beruhigte sich die Lage.Auf der Polizeiinspektion zeigte sich die Weidenerin weiter uneinsichtig. Obwohl sie bereits aus dem Gewahrsam wieder entlassen wurde, wollte sie die Dienststelle nicht verlassen. Die Polizeibeamten mussten sie aus dem Gebäude schieben.Die junge Frau muss sich wegen mehrfacher Körperverletzung und Hausfriedensbruch verantworten, erstattete jedoch ebenfalls Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen der Sicherheitsmitarbeiter.