Ein 22-Jähriger ist am Mittwoch gegen 20 Uhr bei der Einfahrt in den Drive-In eines Fast-Food-Restaurants in der Dr.-Seeling-Straße aus ungeklärter Ursache gerade aus über einen Bordstein gefahren. Ein 18-Jähriger hat die Szene fotografiert und wollte das Foto anschließend in das Soziale Netzwerk „Snapchat“ einstellen. Daraufhin schlug der 22-Jährige dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht.

Der 22-Jährige hatte vorher bemerkt, dass der 18-Jährigen ihn fotografierte und stellte ihn zur Rede. Bei der anschließenden Auseinandersetzung schlug der 22-Jährige dem 18-Jährigen laut Polizeibericht mit der Faust ins Gesicht. Hierbei verletzte er ihn leicht. Die Polizei Weiden ermittelt nun wegen eines Vergehens der Körperverletzung.