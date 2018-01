Einmal die Woche treffen sie sich im Pfarrheim St. Elisabeth: Die Damen der Strick- und Handarbeitsgruppe im Frauenbund St. Elisabeth pflegen nicht nur die Geselligkeit, sie sind auch fleißig und lassen die Häkel- und Stricknadeln um die Wolle kreisen.

Sie fabrizierten Filzsachen, Puppenkleidchen und behäkelte Windlichter, Socken, Kirschkernkissen, und die beliebten Perlsterne. Dies alles verkauften sie beim Tag der offenen Kindergartentür. Zusammen mit Leiterin Birgit Sittl priesen die Strickerinnen die Vielzahl an niedlichen Handarbeiten an und spendeten nun das gesammelte Geld an Petra Mayer vom "Café Malta". Die Leiterin der Demenzgruppe und der Alltagsbegleiter der Malteser freute sich über 900 Euro. "Den an Demenz erkrankten Partner oder einen kranken Elternteil zu betreuen, kostet viel Kraft. Unsere ausgebildeten Begleiter besuchen die Menschen mit Demenz zu Hause und verschaffen den Angehörigen so immer wieder Pausen zum Durchatmen", erklärte Mayer einen Aufgabenbereich des "Café Malta".Von dem gespendeten Geld möchte die Leiterin Seidentücher für den Sitztanz kaufen. "Uns fehlen auch noch seniorengerechte Spiele, und einen Tagesausflug können wir uns von dem Geld auch noch leisten." Petra Mayer war begeistert vom Engagement der Strickgruppe und kündigte an: "Am 19. Februar ist ein Gesprächskreis zum Thema Demenzpflege für pflegende Angehörige angesetzt." Er findet in den Räumlichkeiten des Cafés in der Centralwerkstätte 11a statt.