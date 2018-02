Fit fürs Mathe-Abitur? Studierende der OTH Amberg-Weiden üben mit 450 Schülern der Abschlussklassen. Das kann sich mehr als rechnen.

So funktioniert's Die Mathe-Tutorien finden jeweils für die Dauer von fünf Wochen im Umfang von zwei Wochenstunden statt und werden an der jeweiligen Schule durchgeführt. Bei diesem Angebot handelt es sich um eine Maßnahme des Hochschulprojekts "MINTBrücke", das im Zuge des "MINTerAKTIV"-Projekts vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst gefördert wird. (exb)

Die Termine der Abschlussprüfungen rücken näher. Damit dürfte die Nervosität in den Abschlussklassen steigen. Auch, wenn die Vorbereitungen auf die wichtigen Klausuren bei vielen Schülern bereits seit Wochen läuft. Denn erfahrungsgemäß ist die Zeit zwischen den Faschings- und den Osterferien die heiße Phase fürs Lernen. Und genau hierfür gibt es ein Angebot der OTH.Zur Vorbereitung auf die Mathematikprüfung, die an den Fachober- und Berufsoberschulen sowie an den Gymnasien im Mai auf dem Prüfungsplan stehen, bietet die OTH Amberg-Weiden ihren Kooperationsschulen ab nächster Woche zum ersten Mal Mathe-Tutorien an."Tutorien sind im Studium weit verbreitet. Hierbei handelt es sich um zusätzliche Übungsstunden zum Vorlesungsstoff, die von Studierenden höherer Semester gehalten werden", erläutert Carolin Wagner, Leiterin des Studien- und Career-Service an der OTH Amberg-Weiden. Die Idee der Tutorien hat das Team um Wagner nun auf die Schulen übertragen. "Studierende aus den Ingenieurstudiengängen der OTH Amberg-Weiden bieten an den Schulen Übungsstunden an, die die Schüler freiwillig besuchen können, um den Mathematikstoff für die Abschlussprüfungen zu wiederholen und das Wissen dazu zu festigen." Auf diese Weise werde das gemeinsame Lernen unterstützt, die Schüler erhielten eine feste Struktur für ihre Mathe-Vorbereitung und Tipps von Studierenden, die im Studium ebenfalls immer wieder vor der Herausforderung stehen, viel Lernstoff in kurzer Zeit zu begreifen und abrufbar zu machen.Die Nachfrage seitens der Schulen aus dem Kooperationsnetzwerk der Hochschule sei hoch. Ihnen wurde das Angebot vor Weihnachten vorgelegt. "Wir haben in den letzten Wochen 15 Tutorien für unsere Kooperationsschulen organisiert, die jetzt nach den Faschingsferien starten. Insgesamt werden an unseren Tutorien 450 Schüler teilnehmen, die bereits ihr Interesse an dieser Zusatzübung gemeldet haben", sagt Wagner. Nina Weber-Fuchs organisiert die Tutorien. Sie suchte geeignete Studierende, plante die Termine und evaluiert die Kurse. "Ich freue mich, dass unser Angebot so positiv angenommen wird und bin mir sicher, dass unsere Studierenden den Schülern eine gute Unterstützung sein werden", sagt Weber-Fuchs.