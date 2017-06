Studierende der Medizintechnik an der OTH Weiden besuchten im Rahmen der Lehrveranstaltung "Anatomie und Physiologie" das Dialysezentrum in Weiden. Hier bekommen über 130 Patienten die lebenswichtigen Blutwäsche.

Die Studierenden erhielten einen detaillierten Einblick in die Dialysetechnik. Die Medizintechniker im KfH (Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation), Gerald Bolleininger und Stefan Glaser, veranschaulichten den Aufbau sowie die Funktionsweise der Dialysegeräte und der Wasseraufbereitung. Zudem erhielten die Studierenden bei einer Führung durch leitenden Arzt Dr. Stephan Kirchner einen Einblick in die Infrastruktur des Nierenzentrums. Gerade in der Dialyse zeige sich, welch großen Einfluss die Medizintechnik auf Lebenserwartung und Lebensqualität von Patienten hat.