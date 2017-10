Offenbach/Weiden. (dpa(nt/az)) Deutschland steht ein stürmisches Wochenende bevor. Ganz so schlimm wie bei Tief "Xavier", das vor wenigen Wochen heftige Schäden angerichtet hat, wird es voraussichtlich nicht, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag berichtete. "Aber eines ist klar: Ruhiges Hochdruckwetter mit angenehmen Temperaturen bekommt am Wochenende in Deutschland niemand", sagte Meteorologe Martin Jonas.

Am Sonntag werde es bis in den Vormittag vor allem in weiten Teilen der Oberpfalz sehr ruppig, sagt NT/AZ-Wetterexperte Andy Neumaier. In den Niederungen (Naabtal, Vilstal) rechnet er mit Böen um 80 Kilometer pro Stunde, auf den Höhen des Steinwaldes und des Oberpfälzer Waldes seien teilweise orkanartige 110 Kilometer pro Stunde möglich. Vor allem auf Brücken und in Waldgebieten könne es gefährlich werden. Die Winde lassen laut Neumaier am Sonntagnachmittag langsam nach. "Dafür gibt es in polarer Kaltluft aber vor allem in der Nacht zu Montag einzelne Schnee- und Graupelschauer bis auf 500 Meter. "