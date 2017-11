Oh Schreck, das Auto ist weg: Seit Montag hat ein 77-Jähriger fieberhaft in Weiden nach seinem Fahrzeug gesucht. Einen Tag später tauchte es wieder auf - seiner Tochter sei Dank.

Sie fand den silberfarbenen Opel Astra auf einem Großparkplatz in Weiden, wie die Polizei mitteilte. "Wahrscheinlich wusste sie ungefähr, wohin ihr Vater am Montag wollte und wo er geparkt haben könnte", erklärte ein Beamter. Mit ihrer Vermutung lag die Frau richtig und am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr ging bei der Weidener Polizeiinspektion schließlich die Meldung ein, dass das Auto wieder aufgetaucht ist. Ihre Fahndung können die Polizisten dank der Tochter nun beenden. Sie hatten dem 77-Jährigen bei der Suche nach seinem abgestellten Wagen "irgendwo im Weidener Stadtgebiet" geholfen.