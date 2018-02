Die einen setzen sich eine Perücke auf den Kopf - und fertig. Andere investieren mächtig Zeit, Schminke und Kreativität in ihre Faschingsverkleidung.

Und schon galoppieren Einhörner über Narren-Partys, tanzen Trump-Doppelgänger mit Daenerys Targaryen aus "Game of Thrones" durch den Konfetti-Regen oder legen sich die klassischen Cowboys, Indianer, Clowns oder Bienen mit ihrem Bob in die Linkskurve. Das alles wollen wir sehen. Deshalb senden Sie uns doch ein Bild von Ihnen und Ihrem Kostüm in dieser Session unter der E-Mail-Adresse redws@oberpfalzmedien.de zu. Verraten Sie uns, was und wen wir darauf sehen. Die schönsten, schrägsten und schrillsten Fotos werden in der Tageszeitung veröffentlicht, alle finden sich in einer Bildergalerie unter www.onetz.de.