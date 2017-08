Unfall auf der Süd-Ost-Tangente in Weiden: Mehrere Autos prallten aufeinander. Es gab zwei Verletzte, die Autobahnausfahrt Weiden-Süd und die Tangente waren eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Nach Einschätzung der Polizei war es vermutlich eine klassische Vorfahrtsmissachtung, die am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall führte. Eine Schirmitzer Fahrerin eines VW-Passats bog auf der Tangente von Schirmitz kommend nach links auf die Autobahn Richtung Hof ein. Dabei nahm sie dem Fahrer eines silbernen Audi Cabrio mit Weidener Kennzeichen die Vorfahrt, der auf der Süd-Ost-Tangente weiter in Richtung Schirmitz unterwegs war. Die beiden Autos prallten aufeinander, die Airbags lösten aus. Der Passat krachte gegen die rechte Leitplanke. Die Fahrer des Passats und des Audi Cabrio verletzten sich beide und wurden ins Krankenhaus transportiert. Durch den Aufprall fuhr der silberne Audi auch den schwarzen Audi eines Weidener an. Der schwarze Wagen verließ gerade die Autobahn.Der Unfall behinderte den Verkehr: Die beiden Audis versperrten die Autobahnausfahrt Weiden-Süd. Der Passat stand quer, so dass die Tangente und die Autobahnausfahrt für etwa eineinhalb Stunden gesperrt wareb. Der Passat hat Totalschaden, der Gesamtschaden liegt bei etwa 40 000 Euro. Die Feuerwehr reinigte die Unfallstelle.