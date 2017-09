Suizid ist keine Privatsache

Trotz des neuen Sterbehilfegesetzes ist die Diskussion nicht abgerissen. Unterschiedliche Positionen stehen bei einer Diskussion in der Regionalbibliothek Weiden gegenüber.

Zum Diskussionsabend "Sterbehilfe - Sterben dürfen" hatten das Evangelische Bildungswerk (EBW) und die Katholische Erwachsenenbildung eingeladen. Religionspädagoge Professor Werner H. Ritter erläuterte seine gegenüber den christlichen Kirchen abweichende Position. Er ging von folgendem Satz aus: "Es gibt keine eindeutigen hundertprozentigen Argumente pro und kontra Sterbehilfe." Ritter plädierte für eine Hochachtung vor dem Willen des Menschen in dessen letzter Lebensphase.Kein Sterben sei theologisch oder ethisch "besser" als das andere, weder der assistierte Suizid noch das palliativ unterstützte Sterben. Eine Pflicht zum Weiterleben gebe es weder aus theologischen noch aus ethischen Gründen. Ritter plädiert dafür, die Debatte über das Sterbehilfegesetz neu zu eröffnen. Nicht ausschließen wollte der Wissenschaftler, dass auch wirtschaftliche Gründe bei der Entscheidung des Bundestages gegen eine Abschaffung des Verbotsparagraphen der Sterbehilfe eine Rolle gespielt haben könnten.Die Sicht der Kirchen erläuterte Christoph Seidl, Beauftragter der Krankenhaus- und Hospizseelsorge im Bistum Regensburg. Die Kirchen wollten nicht Menschen etwas diktieren. Ihre Aufgabe aber sei es, die Stimme zu erheben, wenn es um menschliche Grundwerte geht. Wann immer Menschen an den Punkt kämen zu sagen "Ich will nicht mehr leben", sei es christliche Aufgabe, sie zu begleiten und nach Alternativen zu suchen. "Suizid ist nicht Privatsache." Seidl führte aus, dass "das freiwillige Aus-dem-Leben-Gehen" ungeahnte Auswirkungen auf die Hinterbliebenen, die Umwelt und beim assistierten Suizid auch auf das medizinische Team habe. Die Würde des Menschen gelte in jeder Lebenssituation und bestehe nicht nur im selbstgewählten Todeszeitpunkt. Durch rechtzeitige Besprechung der Vorstellungen des Sterbenden vom Lebensende könnte eine "sinnlose Verlängerung von Leiden verhindert werden".Eine gute Schmerzversorgung und angenehme menschliche Begleitung würden häufig den selbstbestimmten Sterbewunsch verstummen lassen. Mit diesem Satz war das Stichwort für die dritte Teilnehmerin gegeben.Hildegard Haupt begleitet seit 14 Jahren als Hospizhelferin Menschen beim Sterben und berichtete aus ihrer Erfahrung. Nicht Sterbehilfe, sondern Sterbebegleitung steht für sie im Vordergrund. "Das Leben ist kein Wunschdenken", stellte Haupt fest. "Wenn Ängste abgebaut werden und die Patienten gut begleitet werden, verschwindet der Wunsch nach der Sterbespritze." Wichtig sei, den Menschen die Schmerzen zu nehmen und eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen. So verliere das Sterben "seinen Schauer".Die Hospizhelferin berichtet von Erlebnissen, bei denen die Enkel der todkranken Oma lustige Erlebnisse aus der Vergangenheit erzählten. Wichtig sei dass man sich frühzeitig Gedanken über das Sterben mache und dass in der Patientenverfügung "klipp und klar" gesagt werde, was man will.