Der Labordienstleister Synlab agiert weltweit in über 30 Ländern auf vier Kontinenten und beschäftigt über 13 000 Mitarbeiter. Am Standort in Weiden kann das Unternehmen auf Verbundenheit der Belegschaft bauen. Den Rekord stellt bei der Mitarbeiterehrung Brigitte Pschierer auf.

In Deutschland erbringen etwa 5000 Mitarbeiter diagnostische Dienstleistungen in den Bereichen Human- und Tiermedizin, Umwelt und für die pharmazeutische Industrie. Das medizinische Versorgungszentrum Synlab Weiden ist einer der größten Standorte und Kompetenzzentrum der Laborgruppe. Wie auch in anderen Standorten findet in Weiden zurzeit ein Generationenwechsel statt. Bei der Ehrung langjähriger Mitarbeiter führte Dr. Richard Mauerer, ärztlicher Leiter des Weidener Standortes, aus, dass die langjährigen Mitarbeiter als Vorbild und Wissensträger für neu hinzugekommene Kollegen von besonderer Bedeutung für den Unternehmenserfolg sind."Die Vielzahl der geehrten Kollegen erfüllt uns mit Stolz, zeigt die Verbundenheit zum Standort und ist ein Auftrag diese Tradition fortzusetzen." Geehrt wurden für zehn Jahre Mitarbeit Stefanie Weilhammer, Tanja Köppl, Kerstin Zeitler, für 20 Jahre Mitarbeit Karin Bierstedt, Corinna Kreisl, für 25 Jahre Roman Kosiba, Karin Beyer, Johanna Versch, Monika Wittmann und Kerstin Holzkämper sowie für 30 Jahre Verena Sprinz, Dagmar Müller, Sabine Haberl und Nicole Kopp. Für 40 Jahre Mitarbeit wurde Brigitte Pschierer ausgezeichnet. Weiterhin ehrten Mauerer und der organisatorische Leiter Stephan Mähringer Simone Groß, Birgit Neumann, Regina Witt, Manuela Steiner und Veronika Ostermeier.