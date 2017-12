"Wieder einmal ein Diebstahl der Kopfschütteln verursacht", berichtet Polizeihauptmeister Mario Schieder. Die Rede ist von einem Vorfall, der sich in der Nacht von Samstag, 2. Dezember, auf Sonntag um 5 Uhr in Weiden in der Dr.-Seeling-Straße in einem Schnellrestaurant ereignete.

Auf gestochen scharfen Bildern der Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Täter gegen 5 Uhr das Restaurant betritt. Er nimmt schnell einen Stuhl aus der Möblierung des Schnellrestaurants, läuft damit hinaus auf den Parkplatz, packt ihn in sein Fahrzeug und fährt davon. Auf dem Video der Überwachungskamera ist jedoch nicht nur der Täter zu sehen. "Auch sein Fahrzeug und das dazugehörige Kennzeichen sind wunderbar abzulesen", sagt Schieder. Nun erwartet den Täter eine Anzeige wegen Diebstahls.