Was passiert eigentlich auf einer Kinder-Station? Wie läuft die Versorgung in der Notaufnahme? Und worauf ist bei der Ausstattung für Frühgeborene zu achten? All diese Fragen werden beim Tag der offenen Tür der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Weiden beantwortet.

Weiden. (exb) Auch die jüngsten Besucher hatten mit Hüpfburg, Karussell, Basteln, Wundenschminken sowie Polizei- und Wasserwachtfahrzeugen ihren Spaß. Weitere Attraktionen waren die Feuerwehr, die Klinikclowns, Zauberer "Karli" und die Gardemädchen. Musikalisch bereichert hat das Programm die Stadt- und Jugendblaskapelle Bärnau.Neben Informationen rund um die Kinderklinik gab es für das Team auch ein Wiedersehen mit vielen ehemaligen kleinen Patienten und deren Eltern. "Es ist schön, viele ehemalige Patienten wiederzusehen", freute sich Chefarzt Dr. Fritz Schneble. Die Kinderklinik behandelt fast alle Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Die Behandlung von Früh- und Neugeborenen, die Intensivmedizin sowie die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit neurologischen und psychosomatischen Erkrankungen sind Schwerpunkte im stationären Bereich. Ambulant werden Kinder und Jugendliche in der Notambulanz, verschiedenen Spezialambulanzen und im sozialpädiatrischen Zentrum behandelt.Alle zwei Jahre lädt die Kinderklinik zum Tag der offenen Tür und bietet einen Einblick hinter die Kulissen. Die Abläufe auf den Stationen wurden ebenso erklärt wie die Versorgung in der Notaufnahme. Und wenn man die vielen Kinder mit Platzwunden sah, dachte man, dort würde heute Hochbetrieb herrschen: Die Wunden kamen glücklicherweise vom Schminkstand des BRK.Verschiedene Untersuchungen wurden genauer erklärt. Die kleinen Besucher halfen dann mit, die richtige Diagnose und Behandlungsmethode für erkrankte Teddys zu finden - egal ob bei Fieber oder Bauchschmerzen. Mit Informationen und verschiedenen Attraktionen bereicherten die Psychosomatik und das SPZ das abwechslungsreiche Programm. Der Bunte Kreis Nordoberpfalz nutzte den Tag, um sein zehnjähriges Bestehen zu feiern. Seine Arbeit beginnt genau dort, wo die Betreuung durch die Kliniken endet: zu Hause. Gerade mit kranken oder behinderten Kindern sind in heimischer Umgebung Herausforderungen zu meistern, denen Eltern oft hilflos gegenüber stehen. "Inzwischen konnten wir rund 500 Familien unterstützen. Es ist schön, sehr viele Familien heute wieder zu sehen", freute sich Leiterin Marina Frister.