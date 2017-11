Ein Experte für digitale Spurensicherung führt künftig den Bund Deutscher Kriminalbeamter in der Oberpfalz. Die Mitglieder wählen Christian Wirth von der Weidener Kriminalpolizei zum neuen Bezirksvorsitzenden. Ungewöhnlich daran: Wirth ist kein Beamter, sondern Tarifangestellter.

Damit beschreitet Bayern Neuland. "Ich glaube auch, dass das in ganz Deutschland ein Novum ist", sagte der stellvertretende BDK-Bundesvorsitzende und Bayernchef, Robert Krieger, am Dienstagabend bei der Bezirksversammlung im Schützenhaus. Man habe sich im Landesvorstand lange Gedanken gemacht, sei dann aber zum Ergebnis gekommen, dass ein Tarifangestellter in einer Führungsposition der Gewerkschaft eine Bereicherung darstelle. Der Bundes-Vizechef über 13 000 gewerkschaftlich organisierte Kriminalbeamte: "Warum denn nicht?" Zum einen, um weitere Angestellte zu mobilisieren. Zum anderen, weil Wirth als stellvertretender tarifpolitischer Sprecher bisher schon den direkten Draht zum Landesvorstand hatte.Wirth ist gelernter Wirtschaftsrechtler, büffelt derzeit über seinem Master und arbeitet seit vielen Jahren bei der KPI Weiden in der Regionalen Beweismittel- und Analysenstelle. Dort nimmt er kriminelle Handlungen übers Handy und PC unter die Lupe und untersucht die Hardware auf Spuren hin. Seine Stellvertreterin Carina Buhl ist Kriminalbeamtin im Weidener Kommissariat 2 und wirkt als Seiteneinsteigerin bei der KPI Weiden als Sachbearbeiterin in der Abteilung Wirtschaftskriminalität. Auch sie hat ihren Bachelor und arbeitete vor ihrer Verbeamtung drei Jahre lang in der Wirtschaft.Wirth ist Nachfolger von Johann Brandl, Erster Kriminalhauptkommissar und Leiter des Kommissariats 5 Staatsschutz. Er kandidierte aus Altersgründen nicht mehr für den Vorsitz, bleibt allerdings als einer der drei Beisitzer in der Vorstandschaft. Weitere Beisitzer sind Christian Schramm (KPI Amberg) und Georg Jehl (KPI Regensburg). Schriftführerin wurde Sandra Gürtler, Kassier Jochen König (beide KPI Weiden).Brandl ließ seine aktive Zeit Revue passieren. Es sei eine schwierige Anfangsphase gewesen, als er 2009 nach der Aufspaltung der BDK in die beiden Bezirke Oberpfalz und Niederbayern stellvertretender Vorsitzender für die Oberpfalz wurde. 2012 folge dann der Vorsitz. "Ich wollte eigentlich nie dieses Amt haben." Er sei noch bis 2018 gewählt. Er glaube aber, dass es besser sei, das Amt vorzeitig in jüngere Hände zu geben, damit der Nachfolger nicht ins kalte Wasser geworfen werde.So könne er ihm im letzten Jahr seiner aktiven Berufsphase bei Bedarf noch unter die Arme greifen. "Ich kann die eine oder andere Türe öffnen." Zuletzt habe er die Personalratswahlen "gut hingekriegt". "Wir werden wahrgenommen", so Brandl. Rege Kontakte bestünden bis hinauf zur Polizeipräsidenten- und Innenminister-Ebene. "Die Politiker brauchen unser Wissen." Denn: "Unser Wort zählt, weil es fachkundig ist."Krieger berichtete ausführlich vom Bundesdelegiertentag in Suhl, wo er zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt wurde. Der Kripobeamte aus Erding erklärte, dass man dort ein Thesenpapier zur neuen Sicherheitsarchitektur erarbeitet habe. Auf der Agenda des BDK stünden auch Arbeitszeitmodelle.Als große Herausforderung bezeichnete Krieger die angespannte Personalsituation bei der Kriminalpolizei. Es könne nicht hingenommen werden, dass Pensionsabgänge in weiten Teilen nicht ersetzt würden. Die Kripo fordere, dass 20 Prozent der neuen Stellen der Kriminalpolizei zugewiesen würden. Warum? "Weil die Aufgabenmehrung für die Kriminalpolizei zugenommen hat." Beispiele: Staatsschutz, Bedrohung durch den IS, Reichsbürger, Einbrüche und Vermögensabschöpfung.