Die Gewerkschaft Verdi bereitet für die kommende Woche (ab 19. März) im Raum Amberg, Weiden und Regensburg Warnstreiks im öffentlichen Dienst vor. Nachdem die öffentlichen Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten erneut kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt haben, werde jetzt der Druck erhöht".



Alexander Gröbner, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Oberpfalz und seine Stellvertreterin Manuela Dietz gaben sich am Freitag in einem Pressegespräch kämpferisch und hoffen auf viele Teilnehmer bei den Warnstreiks.Am Montag, 19. März, sind in Amberg die Beschäftigten von Bundeswehr, Stadt (Bauhof) und dem Klärwerk in Theuern zum Warnstreik aufgerufen. Am Dienstag, 20. März, sind in Regensburg KIndertagesstätten, Mittagsbetreuungen und Krabbelgruppen betroffen. In Weiden muss im Lauf der Woche mit Warnstreiks gerechnet werden. Genauere Angaben, wo gestreikt wird, wollte Gröbner zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen.