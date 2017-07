Bei "Weiden träumt" kontrolliert ein privater Sicherheitsdienst Taschen. Aber nur, wenn der Besucher zustimmt, betont der Verein Stadtmarketing. Weigert sich jemand, kommt die Polizei.

Kontrolle von Verdächtigen

Handgranate oder Messer

Sechs Mitarbeiter der "Weiden-Sec" sind am Freitag, 21. Juli, in der Altstadt unterwegs. Sie machen "stichprobenartige, freiwillige Taschenkontrollen" bei der Großveranstaltung "Weiden träumt", erklärt Andrea Schild-Janker vom Veranstalter Stadtmarketing Weiden. Sie verspricht sich davon ein "erhöhtes Sicherheitsgefühl".Die Leute von "Weiden-Sec" würden bestimmte Besucher fragen, ob sie in die Tasche schauen dürfen - freiwillig eben. Wenn sich diese weigern, ist für Schild-Janker klar: "Dann rufen die Sicherheitsleute wahrscheinlich die Polizei." Denn: "Wenn kein begründeter Verdacht besteht, dann würden sie die Personen ja nicht ansprechen." Die Polizisten haben dann auf jeden Fall das Recht, die Tasche zu durchsuchen. Da "Weiden träumt" eine Veranstaltung im öffentlichen Raum ist, dürfte der Sicherheitsdienst nur auf freiwilliger Basis kontrollieren, informiert die Weidener Polizei. Anders als bei einer Veranstaltung im befriedeten Besitztum, wie auf einem eingezäunten Fußballplatz, hätten die "Weiden-Sec"-Mitarbeiter im öffentlichen Raum sonst keine Befugnis dazu.Das gleiche Sicherheitskonzept griff auch schon beim Weidener Bürgerfest. Die Stadt habe dem Stadtmarketing-Verein geraten, die Maßnahmen in weiten Teilen zu übernehmen, informiert Schild-Janker. Auf den Hauptstraßen wird es wie beim Bürgerfest Pkw- und Lkw-Sperren geben. US-Militärpolizei und tschechische Polizisten sind wieder vor Ort.Aufgrund welcher Merkmale werden die Taschen kontrolliert? "Ganz salopp ausgedrückt, nach der allgemeinen Lebenserfahrung", heißt es seitens der Polizei Weiden. Ein Besucher etwa, der "einem ein bisschen komisch vorkommt" oder "der im Augenblick etwas Verdächtiges hat". Vorher werde es sicherlich auch Gespräche geben, welche Personen der Sicherheitsdienst als verdächtig einstufen kann. "Es ist keinem damit gedient, dass jemand wegen der Hautfarbe kontrolliert oder gegängelt wird", sagt die Weidener Polizei. Daran habe weder sie, noch die Sicherheitsfirma oder die Stadt Interesse.Doch auch die Besucher sollten nach Ansicht der Polizeibeamten kein Interesse daran haben, sich den freiwilligen Taschenkontrollen zu verweigern. "Die Security-Mitarbeiter schauen halt rein, ob eine Handgranate oder ein Messer drin ist", sagt ein Polizist. "Man hat ja im Normalfall nichts zu verbergen." Auch Rechtsdezernent Hermann Hubmann von der Stadt findet die Kontrollen angemessen. Falls jemand das nicht will, rät er: "Dann kann er einfach die Veranstaltung verlassen."Die Security-Mitarbeiter würden auch checken, ob Rettungswege frei sind oder Leute zu betrunken sind, fügt Schild-Janker an. "Dass es auch nicht zu so einer Massenschlägerei kommt wie in Schorndorf", bemüht sie ein aktuelles Beispiel. "Wir als Veranstalter können das nicht stemmen." Die Polizisten allein offenbar auch nicht. "Wir können ja nicht überall sein", heißt es.